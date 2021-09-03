Fenerbahçelilerden Ali Koç’a Pjanic isyanı! 3 yıl oldu ama...

Beşiktaş'ın Barcelona formasını giyen Miralem Pjanic'i transfer etmesi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük ses getirdi. Ancak Boşnak yıldızın Siyah-Beyazlı formayı giymesi Fenerbahçe'de isyana neden oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Başkan Ali Koç'a tepki gösterdiler. Taraftarlar, Koç grubunun Barcelona'ya sponsor olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ın aldığı Pjanic'i neden biz transfer etmedik? Onlar Pjanic'i getiriyor, biz Max Meyer'i" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Sosyal medyada ayrıca, Ali Koç'un başkan seçildikten kısa bir süre sonra bir TV programında Barcelona ile sözleri de hatırlatıldı. Koç, Barcelona ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve Katalan kulübünden oyuncu transfer edebileceklerini söylemişti.