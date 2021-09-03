Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi: Burada kupalar kazanmak istiyorum

Transfer sürecinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu vatandaşı Diego Lugano ile ortak tanıdığı aracılığıyla görüştüğünü aktaran Diego Rossi, "Fenerbahçe'nin teklifini duyunca çok mutlu oldum. Transferimde Lugano çok önemli bir referans oldu. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Benim için çok iyi bir meydan okuma olacağını düşündüm." diye konuştu.

ABD'de forma giydiği süreçte önemli deneyimler kazandığını vurgulayan 23 yaşındaki forvet, "ABD'de çok iyi yıllar geçirdim ve iyi bir performans sergiledim. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Umarım Fenerbahçe'de çok fazla gol atarım. Önemli olan takımıma yardımcı olmak. Goller zaten gelecektir, umarım taraftarlarımızın beklentilerini karşılayarak onları mutlu ederim." değerlendirmesinde bulundu.