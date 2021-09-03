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    • Spor
    • 03.09.2021 12:51
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    • 03.09.2021 12:52
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe'den transfer müjdesi! 8 Eylül'e dek sürecek

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe, 8 Eylül tarihine dek transfer çalışmalarının süreceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

    Fenerbahçe’den transfer müjdesi

    Fenerbahçe kadro yapılanması ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

    Kulüp açıklamasında transfer tescil döneminin biteceği 8 Eylül'e kadar en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, Sinan Gümüş'ün süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

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    UEFA LİSTESİNE HANGİ İSİMLER EKLENDİ?
    Fenerbahçe açıklamasına göre, yeni transferler Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha UEFA A listesinde eklenen isimler oldu.

    Genç futbolcular Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alındı.

    Serdar Dursun ise sakatlığı nedeniyle listeye eklenmedi.

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