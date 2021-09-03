Bizim Çocuklar’ büyük bir düşüşte! Ay-Yıldızlılar 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor

Milli Takım adeta dibe vurdu... Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Ay-Yıldızlılar sonrasında Letonya ve Karadağ'a iki farklı öne geçtiği maçlarda yakalandı.
Ortaya konan futbol ve tercihler ise eleştirilerin odak noktası oldu. Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020'de ise kendisinden beklenen performansın çok uzağındaydı. Üst üste kötü sonuçlar alındı. Büyük travma yaşandı.
Tam travmadan çıkacaktık ki bu kez de Karadağ'a karşı şok yaşandı. İki farklı öne geçtiğimiz maçın 90+7. dakikasında kalemizde golü görünce sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık.