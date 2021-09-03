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    Bizim Çocuklar’ büyük bir düşüşte! Ay-Yıldızlılar 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor

    Uluslar Ligi’nde küme düştük. Euro 2020’de döküldük. Dünya Kupası Elemeleri’nde son 2 maçta kabus gördük. Şenol Güneş ve oyuncuların performansı ile dibe vurduk. Tecrübeli teknik adamın, Karadağ maçının son dakikalarında oyuna üs üste stoper alması eleştirildi.

    Dibe vurduk

    Milli Takım adeta dibe vurdu... Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Ay-Yıldızlılar sonrasında Letonya ve Karadağ'a iki farklı öne geçtiği maçlarda yakalandı.

    Ortaya konan futbol ve tercihler ise eleştirilerin odak noktası oldu. Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020'de ise kendisinden beklenen performansın çok uzağındaydı. Üst üste kötü sonuçlar alındı. Büyük travma yaşandı.

    Tam travmadan çıkacaktık ki bu kez de Karadağ'a karşı şok yaşandı. İki farklı öne geçtiğimiz maçın 90+7. dakikasında kalemizde golü görünce sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık.

        Milli Takım son 5 maçtır galibiyete hasret. Oyuncular olduğu kadar teknik direktör Şenol Güneş'in tercihleri de eleştiriliyor. Tecrübeli teknik adamın, Karadağ maçının son dakikalarında oyuna üs üste stoper alması eleştirildi.

        Burak Yılmaz'ın 90 dakika boyunca sahada kalması eleştiri oklarının bir kez daha Şenol Güneş'e çevrilmesine neden oldu. Formsuz Kenan Karaman tercih edildi...

        Savunmada Mert Müldür ters ayaklı olduğu için sol kanatta etkili olamadı ve hücuma gerekli desteği veremedi. Sonucunda Karadağ'a karşı da hüsran yaşandı.
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        Haberler Spor ‘Bizim Çocuklar’ büyük bir düşüşte! Ay-Yıldızlılar 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor
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