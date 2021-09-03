Bizim Çocuklar’ büyük bir düşüşte! Ay-Yıldızlılar 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor

Ortaya konan futbol ve tercihler ise eleştirilerin odak noktası oldu. Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020'de ise kendisinden beklenen performansın çok uzağındaydı. Üst üste kötü sonuçlar alındı. Büyük travma yaşandı.