Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye Kadınlar voleybolda Avrupa'nın zirvesinde! Zafer 10'ların ruhunda var

    Milli Takımımız son 10 Avrupa Şampiyonası’nın 6’sında son 4‘e kalırken, kulüp takımlarımız son 11 yılda 7 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti. Dev maç yarın oynanacak.

    Zafer 10’ların ruhunda var

    Kadınlar voleybolda Türkiye müthiş başarı hikayesi devam ediyor. Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez çeyrek finale çıkma başarısını gösteren Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da yarı finale yükselerek göğsümüzü kabarttı.

    Şu ana kadar oynadığı 7 maçı da kazanan ve rakiplerine sadece 2 set alma imkanı tanıyan Ay-Yıldızlılar gösterdiği mücadele ile taraflı tarafsız her kesimin desteğini arkasına almış durumda.

    Kaptanımız Eda Erdem Dündar, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Takımdaki herkes birbirini çok seviyor ve başarının sırrı buradan geliyor. Biz başarılı oldukça biliyoruz ki ülkeyi de birleştiriyoruz ve bunu bilmek itici gücümüz oluyor. Herkese duaları için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

    Türkiye kulüp düzeyinde de kadın voleybolunda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. En büyük organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 11 yılın 7'sinde Türk takımları şampiyon olarak müthiş bir başarıya imzasını attı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni yasa yolda! Gıdada fahiş fiyata Bakanlık freni
    Haberler Spor Türkiye Kadınlar voleybolda Avrupa'nın zirvesinde! Zafer 10'ların ruhunda var
        SON DAKİKA