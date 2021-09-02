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    • Spor
    • 02.09.2021 14:18
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    • 02.09.2021 14:27
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    SON DAKİKA! Sporda yeni yasa düzenlemesi! Başkanlar borçlardan sorumlu olacak

    Son dakika haberine göre AK Parti yeni spor yasası için harekete geçti. Taslak metin üzerinden çalışmalar devam ederken, yasayla beraber kulüp başkanlarının kendi dönemlerine ait borçlardan sorumlu tutulacağı öğrenildi.

    Sporda yeni yasa! Başkanlar borçlardan sorumlu olacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. AK Parti'de yeni spor yasası için kollar sıvandı. Taslak metin üzerinde çalışmalar hızlandırıldı.

    AK Partili kurmaylar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile gerçekleştirilen toplantıda, Ağaoğlu'nun görüş ve önerilerini not aldı. İzlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

    ŞİRKET MANTIĞI İLE YÖNETİLECEK
    Yeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

    Edinilen bilgiye göre, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüplerin denetlenmesine destek verdiklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

    BAŞKANLAR BORÇLARINDAN SORUMLU OLACAK
    Spor yasası, Meclis'in yeni yasama yılındaki öncelikli başlıklardan biri olacak. Önümüzdeki günlerde kulüplerin ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle toplantılar devam edecek.

    Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak.

    MENAJERLİK SİSTEMİNE DÜZENLEME
    Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. TFF'ye bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Menajerlik sistemine yeni bir düzenleme getirilecek.

    Çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunulacak.

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