Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'a Rusya'dan sürpriz talip

Pereira'nın Zajc'tan memnun olmasına rağmen Sarı-Lacivertli yönetimin yaşanılan limit problemi sebebiyle bonservis geliri elde etmek için Zajc'ın satışına sıcak baktığı ve Rus kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Sloven Milli Takımı'nda bulunan Miha Zajc'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'nin kararını beklediği öğrenildi.