Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'a Rusya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de sezon başı satış listesine konulan ancak Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle takımda kalması kararlaştırılan Miha Zajc ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Vitor Pereria'nın takımın başına geçmesinin ardından hazırlık kampının yıldızı olan ve Fenerbahçe'deki yerini sağlamlaştıran Miha Zajc'a Rusya'dan cazip bir transfer teklifi geldiği öğrenildi.
Transfer döneminin 7 Eylül'e kadar sürdüğü Rusya'dan önemli bir kulübün Zajc için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldığı ve Fenerbahçe yönetiminin Sloven orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro istediği belirtiliyor.