Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.09.2021 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 14:37
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'a Rusya'dan sürpriz talip

    Sezon başında satış listesine konulan ancak Pereira'nın gelmesiyle beraber formunu yükselterek takımda kalmasına karar verilen Miha Zajc'a Rusya'dan sürpriz bir talip çıktı.

    F.Bahçe’nin Sloven yıldızına Rusya’dan sürpriz talip

    Fenerbahçe'de sezon başı satış listesine konulan ancak Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle takımda kalması kararlaştırılan Miha Zajc ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

    Vitor Pereria'nın takımın başına geçmesinin ardından hazırlık kampının yıldızı olan ve Fenerbahçe'deki yerini sağlamlaştıran Miha Zajc'a Rusya'dan cazip bir transfer teklifi geldiği öğrenildi.



    Transfer döneminin 7 Eylül'e kadar sürdüğü Rusya'dan önemli bir kulübün Zajc için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldığı ve Fenerbahçe yönetiminin Sloven orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro istediği belirtiliyor.

        Pereira'nın Zajc'tan memnun olmasına rağmen Sarı-Lacivertli yönetimin yaşanılan limit problemi sebebiyle bonservis geliri elde etmek için Zajc'ın satışına sıcak baktığı ve Rus kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Sloven Milli Takımı'nda bulunan Miha Zajc'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'nin kararını beklediği öğrenildi.

        Fenerbahçe, Miha Zajc için 2017 yılında Empoli'ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ın bonservisini vermiş, Zajc geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Anayasa Mahkemesi HDP’nin ek süre talebini kabul etti
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'a Rusya'dan sürpriz talip
            SON DAKİKA