Fenerbahçe’de Sinan Gümüş krizi! Karşılıklı restleşme

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, takımdan ayrılmak için 2023'ün haziran ayına kadar geçerli olan sözleşmesinden doğan tüm alacakları talep ederken, sarı-lacivertlilerden bu hamleye karşılık geldi.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş için Almanya'dan bir kulübün 2 milyon Euro bonservis önermesine rağmen kendisine gelen teklifi kabul etmemişti. Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor ve Karagümrük ile görüşen Sinan'ın Fenerbahçe'den ayrılmak için önümüzdeki iki sezon için tüm alacaklarının ödenmesini istediği, sarı-lacivertlilerin ise buna yanaşmadığı öğrenildi.
2023'ün haziran ayına kadar olan kontratından doğan tüm alacakları talep eden Sinan'a sarı-lacivertliler de resti çekti. Yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya, "Alacaklarının tamamını istemekte ısrar edersen sözleşmen feshedilmeyecek ve kontrat süren boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüreceksin" mesajını iletti.