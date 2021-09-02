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    • 02.09.2021 13:59
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    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizi! Karşılıklı restleşme

    Fenerbahçe'de yaşanan Sinan Gümüş krizi bitmek bilmiyor. Pereira tarafından kadro dışı bırakılan yıldız isim, sözleşmesini feshetmek için tüm maaşını isterken; sarı-lacivertli kulüp de Gümüş'ün restine karşı rest çekti.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Sinan Gümüş krizi! Karşılıklı restleşme

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, takımdan ayrılmak için 2023'ün haziran ayına kadar geçerli olan sözleşmesinden doğan tüm alacakları talep ederken, sarı-lacivertlilerden bu hamleye karşılık geldi.

    Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş için Almanya'dan bir kulübün 2 milyon Euro bonservis önermesine rağmen kendisine gelen teklifi kabul etmemişti. Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor ve Karagümrük ile görüşen Sinan'ın Fenerbahçe'den ayrılmak için önümüzdeki iki sezon için tüm alacaklarının ödenmesini istediği, sarı-lacivertlilerin ise buna yanaşmadığı öğrenildi.



    2023'ün haziran ayına kadar olan kontratından doğan tüm alacakları talep eden Sinan'a sarı-lacivertliler de resti çekti. Yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya, "Alacaklarının tamamını istemekte ısrar edersen sözleşmen feshedilmeyecek ve kontrat süren boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüreceksin" mesajını iletti.



        Sahalardan uzak kalmak istemeyen Sinan Gümüş'ün de Fenerbahçe'nin bu resti sonrası taleplerinde geri adım atmayı düşündüğü belirtilirken tarafların kısa süre içinde orta yolu bulması bekleniyor.

        Fenerbahçe'nin geçen sezon Genoa'dan bedelsiz olarak kadorsuna kattığı Sinan Gümüş, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 20 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Sinan Gümüş daha önce Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giydi.

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