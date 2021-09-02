Fenerbahçe’de Sinan Gümüş krizi! Karşılıklı restleşme

Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş için Almanya'dan bir kulübün 2 milyon Euro bonservis önermesine rağmen kendisine gelen teklifi kabul etmemişti. Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor ve Karagümrük ile görüşen Sinan'ın Fenerbahçe'den ayrılmak için önümüzdeki iki sezon için tüm alacaklarının ödenmesini istediği, sarı-lacivertlilerin ise buna yanaşmadığı öğrenildi.