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    • 02.09.2021 17:09
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    Beşiktaş Ümraniyespor maçı canlı izle! Beşiktaş Ümraniyespor Aspor canlı yayın izle

    Beşiktaş ile Ümraniyespor milli maç arasında hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile mücadele ediyor. Hazırlık maçı Aspor ekranlarında naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçın yayınlandığı dakikalarda canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Beşiktaş Ümraniyespor maçı canlı izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    Beşiktaş Ümraniyespor maçı canlı izle!

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları devam ederken takımlar bu arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiriyor. Beşiktaş ile Ümraniyespor hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Ümraniyespor maçı canlı izle seçeneği bu bağlamda sporseverler tarafında araştırılıyor. İşte Beşiktaş Ümraniyespor Aspor canlı yayın izle ekranı

    BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte canlı izleme ekranı;

    ASpor CANLI YAYIN

    BEŞİKTAŞ'TA YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

    Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        İdmanı kulüp ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. Siyah-beyazlı ekip, bugün saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

            BEŞİKTAŞ'TAN MUHAMMED ELNENY İÇİN TEKLİF

            Beşiktaş orta saha transferi için girişimlerine hız verdi. Siyah Beyazlılar, Arsenal'dan Mohamed Elneny'i transfer etmek istiyor.

            İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş, transferin bugün tamamlaması halinde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA listesine ekleyecek. 2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal'da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.
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