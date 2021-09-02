Polonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Sırbistan Fransa maçının kazananı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi, olacaktı. Fransa'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak. Türkiye, Sırbistan ile 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

İşte yarı final ve final maçlarına dair merak edilenler;