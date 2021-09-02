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    • Spor
    • 02.09.2021 22:56
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    • 02.09.2021 22:56
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    Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta?

    Bu hafta Filenin Sultanları Polonya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi Sırbistan oldu. Türkiye Sırbistan voleybol maçını öğrenmek isteyen sporseverler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? İşte maça dair bilgiler

    Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman?

    Polonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Sırbistan Fransa maçının kazananı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi, olacaktı. Fransa'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak. Türkiye, Sırbistan ile 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

    İşte yarı final ve final maçlarına dair merak edilenler;

    TÜRKİYE 3 - 0 POLONYA

    1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA

    2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA

    3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

    FİNAL SIRBİSTAN'DA

    Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

        Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Ayça Aykaç)

        Polonya: Efimienko-Mlotkowska, Wenerska, Czyrnianska, Alagierska, Stysiak, Gorecka (Stenzel, Jagla, Smarzek, Nowicka, Grajber, Lukasik)

        Setler: 25-18, 25-14, 25-23

        Süre: 77 dakika (25, 23, 29)

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı.

        İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

        Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.
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