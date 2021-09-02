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    • Spor
    • 02.09.2021 11:14
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    • 02.09.2021 11:14
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    Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda?

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. 2020 - 2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş bu sezonda da aynı başarıyı hedefliyor. Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında bugün TFF 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Ümraniye maçı saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda?

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar maç hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda? İşite konu hakkında tüm detaylar!

    BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! GEDSON FERNANDES İÇİN KRİTİK GÜN!

    Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Beşiktaş , UEFA listelerinin teslimi öncesi yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, bu gece yarısına kadar 25 kişilik oyuncu listesini bildirecek. Kartal'ın liste oluşturmada herhangi bir sorunu bulunmuyor. Türkiye'de yetişmiş 8 oyuncu isteyen UEFA'nın şartlarını 9 futbolcu karşılıyor. Bu isimler şunlar: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Necip Uysal, Salih Uçan. Diğer Türk oyuncular, Oğuzhan, Kenan, Güven, Gökhan ve Can Bozdoğan yurt dışındaki kulüplerde yetiştiği için bu kritere uygun değil.

        Bu 8 oyuncunun dördü ise kulübün altyapısından yetişmiş olması gerekirken kritere uyan o isimler; Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal ve Serdar Saatçı... Listeye en az 2 en fazla 3 kaleci yazılabiliyor. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Mert Günok ve Emre Bilgin'i bildirecek.

        Siyah-beyazlıların listeye bildireceği yabancı oyuncular ise; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Larin, Batshuayi.

        Bugün orta saha transferiyle ilgili yeni bir gelişme olmaması halinde Ajdin Hasic'in adının yazılabileceği ifade edildi.

        GEDSON FERNANDES İÇİN KRİTİK GÜN

        Bu arada İtalyan basını Beşiktaş ve Galatasaray 'ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar'ın Benfica ile anlaştığını yazdı. Ancak Portekiz ekibinin geçici başkanı Rui Costa bu iddiaları "Doğru değil" ifadesiyle yalanladı.

        Benfica'nın iki Türk kulübünün beklentisine rağmen 22 yaşındaki orta sahayı kiralık göndermeyi düşünmediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi kadrosunu bu gece verecek olan Beşiktaş, gün içinde herhangi bir gelişme yaşanmazsa Gedson Fernandes defterini kapatacak.
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        Haberler Spor Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda?
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