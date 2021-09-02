Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda?

GEDSON FERNANDES İÇİN KRİTİK GÜN

Bu arada İtalyan basını Beşiktaş ve Galatasaray 'ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar'ın Benfica ile anlaştığını yazdı. Ancak Portekiz ekibinin geçici başkanı Rui Costa bu iddiaları "Doğru değil" ifadesiyle yalanladı.

Benfica'nın iki Türk kulübünün beklentisine rağmen 22 yaşındaki orta sahayı kiralık göndermeyi düşünmediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi kadrosunu bu gece verecek olan Beşiktaş, gün içinde herhangi bir gelişme yaşanmazsa Gedson Fernandes defterini kapatacak.