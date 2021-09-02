Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar maç hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ? Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda? İşite konu hakkında tüm detaylar!
BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ! GEDSON FERNANDES İÇİN KRİTİK GÜN!
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Beşiktaş , UEFA listelerinin teslimi öncesi yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, bu gece yarısına kadar 25 kişilik oyuncu listesini bildirecek. Kartal'ın liste oluşturmada herhangi bir sorunu bulunmuyor. Türkiye'de yetişmiş 8 oyuncu isteyen UEFA'nın şartlarını 9 futbolcu karşılıyor. Bu isimler şunlar: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Necip Uysal, Salih Uçan. Diğer Türk oyuncular, Oğuzhan, Kenan, Güven, Gökhan ve Can Bozdoğan yurt dışındaki kulüplerde yetiştiği için bu kritere uygun değil.