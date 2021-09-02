'Scout harikası' diye alındı sadece 7 ayda gözden çıkarıldı!

Galatasaraylı Mohamed'in Bordeaux'ya transferinin son anda yatması gündemi sarstı. Fransız kulübü ile her konuda anlaşan Mohamed, Zamalek'in tavrı nedeniyle mecburen Sarı-Kırmızılı takımda kaldı. Mısırlı yıldızın babasının da gece Zamalek kulübüne gittiği ancak tüm çabalarına rağmen yetkilileri ikna edemediği ortaya çıktı. Bordeuax'ya gitmeyi çok isteyen genç forvet, son anda büyük bir yıkım yaşadı.

SÜPER BAŞLADI SONRA YEDEK KALDI

Kafaları en çok kurcalayan konulardan birisi de Galatasaray'ın 'scout harikası' diye lanse ederek aldığı Mohamed'i 7 ayda gözden çıkarması oldu. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımda müthiş bir başlangıç yapan Mısırlı golcü ardından kendisini bir anda kulübede bulmuştu. Mohamed bu sezon gösterdiği kötü performansın ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

MOHAMED NEDEN BU DURUMA GELDİ?

Bir dönem rakiplerin bile hayranlıkla izlediği Mohamad'in mental ve fiziksel olarak yaşadığı düşüş büyük bir şaşkınlık yarattı. Genç yıldız geçen sezon gözden çıkarılan Diagne'nin yerine transfer edilirken bu sezon tam tersi yaşandı. Diagne 11'in değişilmez ismi olurken, Mohamed formayı kaptırdı. Mısırlı yıldızın bu saatten sonra takıma nasıl faydalı olacağı da büyük bir merak konusu.

DEVRE ARASI ZAMALEK'E DÖNEBİLİR

Mısır basını Bordeaux'ya transferi son anda yatan Mohamed'in Galatasaray günlerinin çok uzun sürmeyeceği görüşünde. Gazetelere göre genç yıldız devre arası Zamalek'e dönebilir. Ya da farklı bir takıma transfer olabilir.