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    Falcao golleri ile değil sakatlıkları ile hafızalara kazındı! 235 gün yattı 15 milyon Euro kazandı

    2 yılda 15 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldız 8 ayrı sakatlık yaşayıp 235 gün sahaladan uzak kaldı. 43 maçta oynarken, 53 maçı kaçırdı... 20 gole imza atan Falcao’nun 1 golü G.Saray’a 750 bin Euro’ya patladı.

    235 gün yattı 15 milyon Euro kazandı

    Türk futbolundan bir Falcao geçti... 2 yıl önce 10 binlerce taraftarın karşıladığı Kolombiyalı yıldız önceki gece yarısı sessiz sedasız Galatasaray'dan ayrıldı. 35 yaşındaki forvet gollerinden çok yaşadığı sakatlıklar ile gündemde kaldı.

    Sarı-Kırmızılı kulüpteki 730 gününün 235'ini tedavi ile geçiren Falcao tam 8 ayrı sakatlık yaşadı. 43 maçta forma giyerken, 53 karşılaşmayı kaçırdı. Bonuslararla beraber 2 yılda 15 milyon Euro kazanan Kolombiyalı forvet 20 kez ağları sarstı.

    Böylece Falcao'nun 1 golü Galatasaray'a tam 750 bin Euro'ya patladı. 35 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı takımdan giderken de kazandı.

        Bu sezonki 5 milyon Euro'luk garanti ücretinin 3 milyon Euro'luk kısmını Galatasaray'dan alan Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile de 2 milyon Euro'ya anlaştı. Yıldız futbolcunun gidişi sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta bayram yaptı.

        YENİ ADRESİ RESMEN AÇIKLANDI
        La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray'dan ayrılan Falcao'yu kadrosuna kattığı dün resmen açıkladı.
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        Haberler Spor Falcao golleri ile değil sakatlıkları ile hafızalara kazındı! 235 gün yattı 15 milyon Euro kazandı
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