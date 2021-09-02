Falcao golleri ile değil sakatlıkları ile hafızalara kazındı! 235 gün yattı 15 milyon Euro kazandı

Bu sezonki 5 milyon Euro'luk garanti ücretinin 3 milyon Euro'luk kısmını Galatasaray'dan alan Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile de 2 milyon Euro'ya anlaştı. Yıldız futbolcunun gidişi sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta bayram yaptı.