Falcao golleri ile değil sakatlıkları ile hafızalara kazındı! 235 gün yattı 15 milyon Euro kazandı

Türk futbolundan bir Falcao geçti... 2 yıl önce 10 binlerce taraftarın karşıladığı Kolombiyalı yıldız önceki gece yarısı sessiz sedasız Galatasaray'dan ayrıldı. 35 yaşındaki forvet gollerinden çok yaşadığı sakatlıklar ile gündemde kaldı.
Sarı-Kırmızılı kulüpteki 730 gününün 235'ini tedavi ile geçiren Falcao tam 8 ayrı sakatlık yaşadı. 43 maçta forma giyerken, 53 karşılaşmayı kaçırdı. Bonuslararla beraber 2 yılda 15 milyon Euro kazanan Kolombiyalı forvet 20 kez ağları sarstı.
Böylece Falcao'nun 1 golü Galatasaray'a tam 750 bin Euro'ya patladı. 35 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı takımdan giderken de kazandı.