Hakan Cira finale kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SAKATLAR İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi sağlık ekibi yoğun mesaide... Sakat oyunculardan İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın milli arada takıma katılması bekleniyor. Yıldız oyunculardan Mesut Özil'in de arada takıma döneceği iddia edildi. Vitor Pereira da sakat oyuncular ile ilgili her gün sağlık ekibiyle görüşüyor

MUHAMMED VE ARDA DEVLERİN KISKACINDA!

Vitor Pereira ile birlikte adlarından söz ettiren Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler, Avrupa'nın devleri tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin iki genç yeteneği için Sivasspor maçına ünlü scoutların çıkarma yapacağı öğrenildi. İki genç yetenek de görev aldıkları sürede yetenekleriyle Pereira'nın gözüne girdiler.

BOSNA'DAKİ YARIŞTA KAZANAN GARY HUNT

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'in Mostar'da gerçekleştirilen etabının birincileri belli oldu... Bosna Hersek'in dünyaca ünlü Mostar Köprüsü'nde düzenlenen heyecanlı mücadeleyi kadınlarda Rhiannan Iffland, erkeklerde ise Gary Hunt kazandı. Yarışlar adeta nefes kesti.

MESSİ'NİN FORMASI ARTIK 10'UN OLACAK!

Barcelona'da son olarak Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin giydiği "10 numaralı" formanın yeni sahibi, genç yetenek Ansu Fati oldu. 18 yaşındaki genç yıldızın 43 maçta 13 golü bulunuyor.

DENİZ HÜMMET'TEN RİZESPOR'A 3 YILLIK İMZA

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Elfsborg'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Fahri Tatan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

LEMOS BEERCSHOT'A KİRALANDI

F.Bahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Beerschot'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Uruguaylı stoperin kiralık transferiyle ilgili mali detaylar ise açıklanmadı. Lemos geçen sezon F.Bahçe'de10 maçta forma giydi.

EYLÜL AYINDA KRİTİK SINAVLAR

F.Bahçe, Eylül'de zorlu maçlar oynayacak. Ligde, Sivas, Başakşehir, Giresun ve Hatay ile oynayacak. Avrupa'da ise Olympiakos ve E.Frankfurt sınavları var.

STOPERE DIAKHABY!

Transfer operasyonuna devam eden ve büyük hareketlilik yaşanan Fenerbahçe'de yeni hedefin Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby olduğu iddia edildi. Kanarya'nın 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby son zamanlarda gözden düşmüş durumda.

SAĞ BEK İÇİN AURIER İDDİASI!

F.Bahçe'nin Tottenham'dan ayrılan sağ bek Serge Aurier ile ilgilendiği öne sürüldü. Aurier, Tottenham'a 25 milyon Euro'ya geçmişti.

BİLETİ KESİLDİ TEHDİT ETTİ!

F.Bahçe'de bir süredir kadro dışı olan Diego Perotti'nin sözleşmesi dün feshedildi. Arjantinli oyuncu sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili kulübün paylaşımına önce, "Şimdi her şey hakkında doğruları konuşmakta özgürüm" cevabını verdi. Ardından ise "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" paylaşımı yaptı.