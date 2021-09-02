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    Hakan Cira finale kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T13 kategorisinde milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde 50.23 saniyeyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada 8'inciliği elde etti. Milli sporcumuz, en hızlılar kontenjanından finale çıktı.

    Hakan Cira finale kaldı

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T13 kategorisinde milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde 50.23 saniyeyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada 8'inciliği elde etti. Milli sporcumuz, en hızlılar kontenjanından finale çıktı.

    LJAJIC İLE MASADA!
    Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Sırp oyuncu Adem Ljajic ile sözleşmesini feshetmek için menajerini İstanbul'a davet etti. Senelik 3.2 milyon Euro garanti ücret alan Ljajic isteklerinden geri adım atmıyor. Beşiktaşlı yöneticiler hem performans olarak bekleneni karşılamayan 29 yaşındaki oyuncunun maaşının bir bölümünden feragat etmesini bekliyor. Ancak Sırp yıldız şimdiye kadar yapılan görüşmelerde Beşiktaş Yönetimine 'Hayır' cevabı verdi. Ljajic fesih için maaşının tamamını yani 3.2 milyon Euro'nun tamamını hesabında istiyor.

    15 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ!
    Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Domagoj Vida için Suudi Arabistan takımı Al İttifak'tan çok ciddi bir teklif geldi. Siyah- Beyazlılara Hırvat oyuncu için 5 milyon Euro bonservis teklif edildi. Tecrübeli oyuncuya ise 2 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro net maaşın dışında ekstra olarak kendisine sunulan bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan devasa bir sözleşme önerildi. Vida, takımdan ayrılmak istememesi ve Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapması sebebiyle teklifi direkt reddetti. Geçtiğimiz sezon başında da Vida'ya Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro maaş, Bentley marka lüks araba, lüks villa ve yat içerikli zengin bir teklif sunulmuştu.

        UMUT MERAŞ ŞOKU
        Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş, A milli takım kampında sakatlandı. Umut Meraş'ın yerine Beşiktaş'ın diğer sol beki Rıdvan Yılmaz davet edildi. Umut'un baldırında kısmi yırtık olduğu ifade edilirken sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor. Henüz Beşiktaş ile antrenmana çıkmadan sakatlanan Umut'un daha erken dönmesi için tedavisinin kulüp doktorları tarafından yapılacağı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'da bilindiği gibi bir başka sol kanat oyuncusu N'Sakala da maç içinde fenalaşmış ve sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

        BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ÜMRANİYESPOR
        Beşiktaş, milli arada bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki maç saat 17.00'de başlayacak...

        FRANCİSCO MONTERO YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA
        Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Atletico Madridli Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. İspanyol savunma oyuncusu dün sağlık kontrolleri sonrası Siyah- Beyazlı kulüple resmi sözleşme imzaladı. Transferin detayları açıklanmadı.

            KOITA'DAN DERBİYE HAZIRLIK
            Trabzon'un yeni transferi Fode Koita milli ara sonrası oynanacak olan Galatasaray maçında hazır hale gelebilmek için izin yapmayarak bireysel antremanmanlarına devam ediyor.

            YEDLIN'IN GİDİŞİ SON ANDA YATTI!
            Avrupa            'nın birçok ülkesinde önceki gece transfer penceresi kapanırken, DeAndre Yedlin konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Beklentilerin uzağında kalan ABD'li sağ beke İngiliz ekibi Watford talip olurken, kulüpler arasında anlaşma sğlandı. Yedlin de Watford'un teklifini kabul ederken transferin resmiyete dökülmesi için çalışmalar başladı. Ancak İngilizler son anda yıldız futbolcudan vazgeçince büyük bir şok yaşandı.

            İRFANCAN İÇİN YENİ HAMLE YOLDA
            Fernando             Muslera'nın sezona çok kötü başlamasının ardından yerli kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray'da İrfancan Eğribayat sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün genç eldiven için Göztepe ile görüşeceği öğrenildi. Galatasaray'ın İzmir ekibine 2 milyon Euro teklif edeceği belirlendi.

                MARCAO'YA AF ÇIKIYOR
                Bugün UEFA'ya Avrupa Ligi için kadrosunu gönderecek olan Galatasaray'da Marcao'nun da listeye eklenmesi bekleniyor. Kerem'e sahada saldırması sonrasında kadro dışı kalan Brezilyalı futbolcunun kısa süre içinde af çıkarak takıma katılacağı da konuşuluyor.

                SİNAN KRİZ ÇIKARIYOR!
                F.Bahçe'de Sinan Gümüş krizi yaşanıyor. Kendisine gelen transfer tekliflerini reddeden Gümüş, sözleşme bitiş tarihi olan Haziran 2023'e kadar olan ücretini istiyor. Kariyerinde Stuttgart, Galatasaray, Genoa, Antalyaspor, Fenerbahçe takımları bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 8'i ilk 11, 22 maçta oynadı ve 4 gol, 1 asist yaptı. Kanarya'da Teknik Direktör Vitor Pereira göreve geldikten sonra Sinan Gümüş'e şans vermiş ancak tecrübeli oyuncu bu şansı değerlendirememişti.

                ROSSI FORMAYI GİYDİ
                Fenerbahçe, Los Angeles FC'nin forveti Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını resmen duyurdu. 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. Diego Rossi, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı terletecek.

                    FERDİ KADIOĞLU İLE YÜZ YÜZE
                    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Lacivertli yönetimin genç yetenek ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve yeni sözleşme için masaya oturacağı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe formasıyla kariyerine devam etmek istiyor.

                    SAKATLAR İÇİN GERİ SAYIM
                    Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi sağlık ekibi yoğun mesaide... Sakat oyunculardan İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın milli arada takıma katılması bekleniyor. Yıldız oyunculardan Mesut Özil'in de arada takıma döneceği iddia edildi. Vitor Pereira da sakat oyuncular ile ilgili her gün sağlık ekibiyle görüşüyor

                    MUHAMMED VE ARDA DEVLERİN KISKACINDA!
                    Vitor Pereira ile birlikte adlarından söz ettiren Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler, Avrupa'nın devleri tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin iki genç yeteneği için Sivasspor maçına ünlü scoutların çıkarma yapacağı öğrenildi. İki genç yetenek de görev aldıkları sürede yetenekleriyle Pereira'nın gözüne girdiler.

                    BOSNA'DAKİ YARIŞTA KAZANAN GARY HUNT
                    Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'in Mostar'da gerçekleştirilen etabının birincileri belli oldu... Bosna Hersek'in dünyaca ünlü Mostar Köprüsü'nde düzenlenen heyecanlı mücadeleyi kadınlarda Rhiannan Iffland, erkeklerde ise Gary Hunt kazandı. Yarışlar adeta nefes kesti.

                    MESSİ'NİN FORMASI ARTIK 10'UN OLACAK!
                    Barcelona'da son olarak Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin giydiği "10 numaralı" formanın yeni sahibi, genç yetenek Ansu Fati oldu. 18 yaşındaki genç yıldızın 43 maçta 13 golü bulunuyor.

                    DENİZ HÜMMET'TEN RİZESPOR'A 3 YILLIK İMZA
                    Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Elfsborg'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Fahri Tatan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

                    LEMOS BEERCSHOT'A KİRALANDI
                    F.Bahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Beerschot'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Uruguaylı stoperin kiralık transferiyle ilgili mali detaylar ise açıklanmadı. Lemos geçen sezon F.Bahçe'de10 maçta forma giydi.

                    EYLÜL AYINDA KRİTİK SINAVLAR
                    F.Bahçe, Eylül'de zorlu maçlar oynayacak. Ligde, Sivas, Başakşehir, Giresun ve Hatay ile oynayacak. Avrupa'da ise Olympiakos ve E.Frankfurt sınavları var.

                    STOPERE DIAKHABY!
                    Transfer operasyonuna devam eden ve büyük hareketlilik yaşanan Fenerbahçe'de yeni hedefin Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby olduğu iddia edildi. Kanarya'nın 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby son zamanlarda gözden düşmüş durumda.

                    SAĞ BEK İÇİN AURIER İDDİASI!
                    F.Bahçe'nin                     Tottenham'dan ayrılan sağ bek Serge Aurier ile ilgilendiği öne sürüldü. Aurier, Tottenham'a 25 milyon Euro'ya geçmişti.

                    BİLETİ KESİLDİ TEHDİT ETTİ!
                    F.Bahçe'de bir süredir kadro dışı olan Diego Perotti'nin sözleşmesi dün feshedildi. Arjantinli oyuncu sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili kulübün paylaşımına önce, "Şimdi her şey hakkında doğruları konuşmakta özgürüm" cevabını verdi. Ardından ise "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" paylaşımı yaptı.
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                    Haberler Spor Hakan Cira finale kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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