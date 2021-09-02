Hakan Cira finale kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T13 kategorisinde milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde 50.23 saniyeyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada 8'inciliği elde etti. Milli sporcumuz, en hızlılar kontenjanından finale çıktı.
LJAJIC İLE MASADA!
Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Sırp oyuncu Adem Ljajic ile sözleşmesini feshetmek için menajerini İstanbul'a davet etti. Senelik 3.2 milyon Euro garanti ücret alan Ljajic isteklerinden geri adım atmıyor. Beşiktaşlı yöneticiler hem performans olarak bekleneni karşılamayan 29 yaşındaki oyuncunun maaşının bir bölümünden feragat etmesini bekliyor. Ancak Sırp yıldız şimdiye kadar yapılan görüşmelerde Beşiktaş Yönetimine 'Hayır' cevabı verdi. Ljajic fesih için maaşının tamamını yani 3.2 milyon Euro'nun tamamını hesabında istiyor.
15 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ!
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Domagoj Vida için Suudi Arabistan takımı Al İttifak'tan çok ciddi bir teklif geldi. Siyah- Beyazlılara Hırvat oyuncu için 5 milyon Euro bonservis teklif edildi. Tecrübeli oyuncuya ise 2 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro net maaşın dışında ekstra olarak kendisine sunulan bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan devasa bir sözleşme önerildi. Vida, takımdan ayrılmak istememesi ve Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapması sebebiyle teklifi direkt reddetti. Geçtiğimiz sezon başında da Vida'ya Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro maaş, Bentley marka lüks araba, lüks villa ve yat içerikli zengin bir teklif sunulmuştu.