2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Türkiye bu akşam Karadağ ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Karadağ'ın ardından Cebelitarık ile mücadele edecek. Bu doğrultuda da futbolseverler maçın tarihini ve saatini merak ediyor. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Cebelitarık maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...
CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesinde Cebelitarık ve Türkiye 4 Eylül Cumartesi mücadele edecek. Maç TSİ 21.45'te başlayacak.
İşte Hollanda maçının tarihi ve merak edilen tüm bilgiler;
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Johan Cruijff Arena'da 7 Eylül Salı günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşması ise TSİ 21.45'te başlayacak. A Milli Takım kafilesi 8 Eylül Çarşamba günü Amsterdam'dan TSİ 15.00'de hareket edecek uçakla İstanbul'a dönecek.
CEBELİTARIK
Milliler, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.