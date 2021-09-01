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    • 01.09.2021 23:37
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    Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Cebelitarık maçı hangi kanalda?

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile mücadele etti ve karşılaşma 2-2 berabere kaldı. 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda hedefine büyük inançla yürüyen A Milli Takım bu hafta Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Türkiye maça mutlak zafer parolasıyla çıkacak. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Cebelitarık maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Türkiye bu akşam Karadağ ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Karadağ'ın ardından Cebelitarık ile mücadele edecek. Bu doğrultuda da futbolseverler maçın tarihini ve saatini merak ediyor. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Cebelitarık maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesinde Cebelitarık ve Türkiye 4 Eylül Cumartesi mücadele edecek. Maç TSİ 21.45'te başlayacak.

    İşte Hollanda maçının tarihi ve merak edilen tüm bilgiler;

    TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

    Johan Cruijff Arena'da 7 Eylül Salı günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşması ise TSİ 21.45'te başlayacak. A Milli Takım kafilesi 8 Eylül Çarşamba günü Amsterdam'dan TSİ 15.00'de hareket edecek uçakla İstanbul'a dönecek.

    CEBELİTARIK

    Milliler, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.

        Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de statta gerçekleştirilecek.

        TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?

        4 Eylül Cumartesi günü Victoria Stadyumu'nda oynanacak Cebelitarık-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak.

        HOLLANDA

        Ay-yıldızlılar, Hollanda maçı için ise 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te Malaga'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine gidecek. Kafile aynı akşam bir antrenman yapacak.

            Hollanda müsabakası öncesi Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 6 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Bu karşılaşmanın son çalışması ise TSİ 21.00'de yine statta olacak.
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            Haberler Spor Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Cebelitarık maçı hangi kanalda?
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