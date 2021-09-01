2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Türkiye bu akşam Karadağ ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Karadağ'ın ardından Cebelitarık ile mücadele edecek. Bu doğrultuda da futbolseverler maçın tarihini ve saatini merak ediyor. Peki, Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Cebelitarık maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesinde Cebelitarık ve Türkiye 4 Eylül Cumartesi mücadele edecek. Maç TSİ 21.45'te başlayacak.

İşte Hollanda maçının tarihi ve merak edilen tüm bilgiler;