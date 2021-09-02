Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gençlik yarışı

Sarı-Kırmızılılar bu sezon kadrosuna genç isimleri katmayı başardı. Cimbom, Victor Nelsson (22), Cicaldau (24), Berkan Kutlu (23), Morutan (22), Barış Yılmaz (21), Sacha Boey (20), Halil Dervişoğlu (21) gibi transferlerle dikkat çekti.
Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu (22) ve Mostafa Mohamed (23) gibi isimler de kadroda yer alıyor. Aslan'ın yaş ortalaması 26.6…
Ezeli rakibi Fenerbahçe de son yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Kim Min-Jae (24), Burak Kapacak (21), Diego Rossi (23), Mergim Berisha (23) ve Max Meyer (25) dikkat çeken isimler.