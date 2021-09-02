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    • 02.09.2021 15:13
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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gençlik yarışı

    Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe transfer politikaları ile adlarından söz ettiriyorlar. İki devin 2021-2022 sezonu için genel olarak genç isimlere yönelmesi dikkat çekiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gençlik yarışı

    Sarı-Kırmızılılar bu sezon kadrosuna genç isimleri katmayı başardı. Cimbom, Victor Nelsson (22), Cicaldau (24), Berkan Kutlu (23), Morutan (22), Barış Yılmaz (21), Sacha Boey (20), Halil Dervişoğlu (21) gibi transferlerle dikkat çekti.

    Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu (22) ve Mostafa Mohamed (23) gibi isimler de kadroda yer alıyor. Aslan'ın yaş ortalaması 26.6…

    Ezeli rakibi Fenerbahçe de son yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Kim Min-Jae (24), Burak Kapacak (21), Diego Rossi (23), Mergim Berisha (23) ve Max Meyer (25) dikkat çeken isimler.

        Ayrıca kadroda Altay Bayındır (23), Osayi (23), Ferdi Kadıoğlu (21), Fatih Yiğit Şanlıtürk (18), Arda Güler (16) ve Muhammed Gümüşkaya (20) gibi yetenekler de var. Fenerbahçe'nin mevcut yaş ortalaması 26.1…

        Süper Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayının bu sezon genç isimlere ağırlık vermesi futbolseverleri de oldukça memnun etti.

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