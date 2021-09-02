Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gençlik yarışı

Ayrıca kadroda Altay Bayındır (23), Osayi (23), Ferdi Kadıoğlu (21), Fatih Yiğit Şanlıtürk (18), Arda Güler (16) ve Muhammed Gümüşkaya (20) gibi yetenekler de var. Fenerbahçe'nin mevcut yaş ortalaması 26.1…