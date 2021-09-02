Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Türkiye - Cebelitarık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Türkiye ile Cebelitarık arasında düzenlenecek Dünya Kupası eleme maçı için sayılı günler kaldı. Maç için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar tarafından gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? Türkiye - Cebelitarık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Cebelitarık arasında düzenlenecek Dünya Kupası eleme maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de yapılacak. Maç, Cebelitarık'ta bulunan Victoria Stadyumu'nda olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Milliler, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.