A Milli Takım'da sakatlanan Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür'ün yerine Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı dahil edildi

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda 2 değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'a transfer olan Umut Meraş ile Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Ömür, sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

Ay-yıldızlılar, G Grubu'nda bugün İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.