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    • 01.09.2021 13:07
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    Fenerbahçe için Diakhaby iddiası! Stopere alternatif geliyor

    Transfer operasyonuna devam eden ve büyük hareketlilik yaşanan Fenerbahçe'de yeni hedefin Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby olduğu iddia edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    F.Bahçe için Diakhaby iddiası! Stopere alternatif geliyor

    Transferde sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe gözünü yarına çevirmiş durumda. UEFA'ya Avrupa Ligi için kadrosunu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler 3 transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.



    Başkan Ali Koç forvet, orta saha ve sol kanat için arayışlarının sürdüğünü açıklarken Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İddialara göre Fenerbahçe, Valencia'nın savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby için girişimlerde bulunuyor.



    Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby son zamanlarda gözden düşmüş durumda.



        Bu sezon 3 maçta sadece 9 dakika forma giyebilen Gine asıllı Fransız yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşan savunma hattından son derece memnun olduğu ancak alternatif oluşturmak için Diakhaby'yi isteyebileceği belirtiliyor.



        Özellikle Serdar Aziz'in kötü performansı ve kadroda orijinal bölgesi stoper olan başka bir futbolcunun bulunmaması nedeniyle Fransız yıldızın gündeme geldiği gelen bilgiler arasında.

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