Fenerbahçe için Diakhaby iddiası! Stopere alternatif geliyor





Bu sezon 3 maçta sadece 9 dakika forma giyebilen Gine asıllı Fransız yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşan savunma hattından son derece memnun olduğu ancak alternatif oluşturmak için Diakhaby'yi isteyebileceği belirtiliyor.