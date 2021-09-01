Fenerbahçe için Diakhaby iddiası! Stopere alternatif geliyor

Transferde sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe gözünü yarına çevirmiş durumda. UEFA'ya Avrupa Ligi için kadrosunu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler 3 transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.
Başkan Ali Koç forvet, orta saha ve sol kanat için arayışlarının sürdüğünü açıklarken Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İddialara göre Fenerbahçe, Valencia'nın savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby için girişimlerde bulunuyor.
Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby son zamanlarda gözden düşmüş durumda.