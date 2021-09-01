Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday! Transfer için Ghezzal devrede

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala eksiklerini büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak eski futbolcusu Francisco Montero'yu kadrosuna katarak stoper bölgesini takviye eden siyah-beyazlılar flaş bir ismi daha gündemine aldı.