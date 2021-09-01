Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday! Transfer için Ghezzal devrede

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala eksiklerini büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak eski futbolcusu Francisco Montero'yu kadrosuna katarak stoper bölgesini takviye eden siyah-beyazlılar flaş bir ismi daha gündemine aldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Hollanda'nın RKC Waalwijk takımında forma giyen Ahmed Touba ile ilgileniyor. Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal'ın da Cezayir Milli Takımı'nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdiği kaydedildi.