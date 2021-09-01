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    • 01.09.2021 16:32
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    Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday! Transfer için Ghezzal devrede

    Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Francisco Montero'yu kadrosuna katan siyah-beyazlıların, stoper bölgesine bir takviye daha yapabileceği belirtildi.

    Beşiktaş’ta stopere sürpriz aday! Ghezzal devrede

    Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala eksiklerini büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak eski futbolcusu Francisco Montero'yu kadrosuna katarak stoper bölgesini takviye eden siyah-beyazlılar flaş bir ismi daha gündemine aldı.

    Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Hollanda'nın RKC Waalwijk takımında forma giyen Ahmed Touba ile ilgileniyor. Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal'ın da Cezayir Milli Takımı'nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdiği kaydedildi.

    OLUMLU RAPOR GELDİ
    Beşiktaş Kulübü scout ekibinden Ulvi Güveneroğlu, 23 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Touba'nın ikili mücadeleler ile hava toplarında başarıyı yüzdesi yüksek ve teknik bir oyuncu olduğunu söyledi.

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