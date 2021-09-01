Sırbistan Fransa voleybol maçı canlı izleme linki! Türkiye kadın voleybol yarı final maçı ne zaman 2021?

SIRBİSTAN FRANSA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayımlanacak Sırbistan Fransa voleybol maçı saat 21.00'da başlayacak.

SIRBİSTAN FRANSA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Finlandiya ve Hollanda'yı yenen son 16 Turu'nda da Çekya'ya havlu attıran Filenin Sultanları, Polonya'yı da 3-0 ile devirdi. Yarı final mücadeleleri ise 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da yapılacak.