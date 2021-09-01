Sırbistan Fransa voleybol maçı canlı izleme linki! Türkiye kadın voleybol yarı final maçı ne zaman 2021?

2021 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale gelindi. Çeyrek final rakibi Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde Sırbistan Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman 2021? Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kadın voleybol yarı final maçı ne zaman 2021?
SIRBİSTAN FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN 2021?
Sırbistan Fransa voleybol maçı 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Maçın yaklaşmasıyla birlikte heyecan artarken 'Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları gelmeye başladı.
SIRBİSTAN FRANSA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayımlanacak Sırbistan Fransa voleybol maçı saat 21.00'da başlayacak.
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TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Finlandiya ve Hollanda'yı yenen son 16 Turu'nda da Çekya'ya havlu attıran Filenin Sultanları, Polonya'yı da 3-0 ile devirdi. Yarı final mücadeleleri ise 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da yapılacak.