Şenol Güneş: Her gün yeni bir başlangıç

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında bugün Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'nın teknik direktörü Şenol Güneş dün bir basın toplantısı düzenledi.
Karadağ maçının önemine değinen Güneş geçmişin geçmişte kaldığını ve önlerinde yeni bir dönem başladığını söyledi.
HEM HATIRALAR HEM HAYALLER!
Deneyimli çalıştırıcı, ""Her gün yeni bir başlangıç. Dün geçmiştir, yarın gelecektir. Önemli olan bugündür, anı yaşamaktır. Tabi dünün hatıraları, geleceğin hayaller vardır. Ama önemli olan andır." dedi.
TRANSFER DÖNEMİ ETKİLİYOR
Koronavirüs salgını ve transfer dönemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Şenol Güneş, "Son iki yıl pandeminin gölgesinde geçiyor. Ruhsal olarak sadece oyuncular değil tüm toplum dalgalanma geçiriyor" diye konuştu.
KARADAĞ MAÇINI KAZANACAĞIZ
Transfere bağlı sorunlar da yaşadıklarını belirten Güneş "Bunun da tartışılması gerekiyor. Ligler başladıktan sonra transfer devam etsin mi? Hem kulüpler için hem de milli takım için doğru değil" dedi. Gündemi değiştirmek istemediğini söyleyen Güneş, Karadağ maçını coşku ve heyecanla kazanacaklarını söyledi.
HALİL AKBUNAR DA KADRODAN ÇIKTI
Teknik Direktör Şenol Güneş "Salgın dönemi İngiltere'deki kurallar gereği Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu kadroda olamayacak. Dün akşam takımından sakat gelen Halil Akbunar vardı, onu da kadrodan çıkardık. Önemli maçlar öncesinde böyle şanssızlıklar yaşamak da hoş değil" açıklaması yaptı.
Karadağ maçının önemine değinen Güneş geçmişin geçmişte kaldığını ve önlerinde yeni bir dönem başladığını söyledi.
HEM HATIRALAR HEM HAYALLER!
Deneyimli çalıştırıcı, ""Her gün yeni bir başlangıç. Dün geçmiştir, yarın gelecektir. Önemli olan bugündür, anı yaşamaktır. Tabi dünün hatıraları, geleceğin hayaller vardır. Ama önemli olan andır." dedi.
TRANSFER DÖNEMİ ETKİLİYOR
Koronavirüs salgını ve transfer dönemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Şenol Güneş, "Son iki yıl pandeminin gölgesinde geçiyor. Ruhsal olarak sadece oyuncular değil tüm toplum dalgalanma geçiriyor" diye konuştu.
KARADAĞ MAÇINI KAZANACAĞIZ
Transfere bağlı sorunlar da yaşadıklarını belirten Güneş "Bunun da tartışılması gerekiyor. Ligler başladıktan sonra transfer devam etsin mi? Hem kulüpler için hem de milli takım için doğru değil" dedi. Gündemi değiştirmek istemediğini söyleyen Güneş, Karadağ maçını coşku ve heyecanla kazanacaklarını söyledi.
HALİL AKBUNAR DA KADRODAN ÇIKTI
Teknik Direktör Şenol Güneş "Salgın dönemi İngiltere'deki kurallar gereği Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu kadroda olamayacak. Dün akşam takımından sakat gelen Halil Akbunar vardı, onu da kadrodan çıkardık. Önemli maçlar öncesinde böyle şanssızlıklar yaşamak da hoş değil" açıklaması yaptı.