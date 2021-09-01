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    Samatta ile Zanka Antwerp’e kiralandı

    Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Antwerp, Samatta ile Zanka’yı kiraladı. Samatta’nın sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. İşte detaylar...

    Samatta ile Zanka Antwerp’e kiralandı
    Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'ya Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e 1 yıllığına kiralandı. Samatta ile birlikte Danimarkalı stoper Zanka'nın da bu kulübe kiralık olarak verildiği ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Belçika temsilcisi Samatta'yı 1 yıllığına kiralarken satın alma opsiyonunhu da elinde bulunduracak. Opsiyon fiyatının 4 milyon Euro olacağı iddia edildi. Antwerp takımında aynı zamanda Fener'in eski oyuncusu Sebastian Frey de yer alıyor. İsviçreli forvet sezona iyi başladı ama sonra sakatlandı.
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