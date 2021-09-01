Samatta ile Zanka Antwerp’e kiralandı

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'ya Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e 1 yıllığına kiralandı. Samatta ile birlikte Danimarkalı stoper Zanka'nın da bu kulübe kiralık olarak verildiği ifade edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Belçika temsilcisi Samatta'yı 1 yıllığına kiralarken satın alma opsiyonunhu da elinde bulunduracak. Opsiyon fiyatının 4 milyon Euro olacağı iddia edildi. Antwerp takımında aynı zamanda Fener'in eski oyuncusu Sebastian Frey de yer alıyor. İsviçreli forvet sezona iyi başladı ama sonra sakatlandı.
- Spor
- 01.09.2021 Gazete