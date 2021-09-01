Sakatlar için geri sayım | Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in başlaması ile birlikte sakatlık kabusu yaşayan Fenerbahçe'de sevindirici haberler geliyor. Öncelikle Altay maçında sakatlık yaşayan Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'nun önemli bir sıkıntılarının olmadığı bildirildi.
İrfancan Kahveci ile Filip Novak'ın bu hafta yapılacak antermanlarda takımla birlikte çalışacakları belirtilirken. Pelkas'ın da önümüzdeki hafta takıma katılması söz konusu.
Ancak Pelkas'ın idman eksiği olacağı için Sivas maçında forma giymesi beklenmiyor. Omuzunda kırık olan Serdar Dursun'un ise tedavisinin en az 3 hafta daha süreceği öğrenildi.
En formda zamınında sakatlanan Pelkas, Pereira'nın 11'deki vazgeçilmezlerinden biriydi.
PEREİRA İLE UÇUŞTA
FENERBAHÇE'DE ismi bir ara gönderilecek futbolcular arasında yer alan Tisserand savunma üçlüsünün vazgeçilmezi oldu. Savunmada kusursuz oynayan Tisserand, hücuma da çok ciddi katkı veriyor. Bu durum Pereira'ya olan güveni de kat kat arttırıyor. Taraftarlar da Kongolu futbolcuya sosyal medyada övgüler yağdırıyor.
OSAYI SAMUEL'E GEÇER NOT...
Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu Osayi Samuel özellikle son Altay maçındaki diri ve istekli görüntüsüyle Pereira'dan geçer not aldı. Osayi ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de görev yapmıştı.
BURAK KAPACAK'IN LİSANSI ÇIKIYOR
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan Avrupa'ya gitmek üzereyken son anda transfer ederek kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansı limit kurallakı gereğinde henüz çıkmamıştı. Genç futbolcunun lisansı için belgelerin hazırlandığı ve birkaç gün için Burak Kapacak'ın lisansının çıkacağı öğrenildi. Burak'tan, teknik ekibin ciddi beklentiler içinde olduğu da ifade ediliyor.
GÜRKAN BAŞKAN FAMALİCAO'DA
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu. Emre Nasuh ise Gençlerbirliği'ne gitti.