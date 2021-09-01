3 transfer daha gelecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün bir TV'nin canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Taraftarlara transfer müjdesi veren Başkan Koç, "Rossi imzayı attı. Forvet transferini bitirmek için uğraşıyoruz. Orta alana takviye yapmak istiyoruz. Bir de hocamız sol kanatta 90 dakika gidip gelen bir futbolcu istiyor. Anlaşma aşamasına geldik. 2 Eylül'e kadar bu transferleri bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
Samatta'nın resmen takımdan ayrıldığını, 3-4 futbolcunun daha gideceğini söyleyen Ali Koç, "Perotti'nin sözleşmesini fesh edeceğiz" ifadesini kullandı.
Halil Dervişoğlu konusunda yaşananları da anlatan Başkan Koç, "Halil bize önerildi. Aslında gündemimizde yoktu. Hocamız onayladı. Ancak Halil, kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmektense Galatasaray'a gitmeyi tercih etti. Uzun zaman da beklemiş Galatasaray'ı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Samatta'nın resmen takımdan ayrıldığını, 3-4 futbolcunun daha gideceğini söyleyen Ali Koç, "Perotti'nin sözleşmesini fesh edeceğiz" ifadesini kullandı.
Halil Dervişoğlu konusunda yaşananları da anlatan Başkan Koç, "Halil bize önerildi. Aslında gündemimizde yoktu. Hocamız onayladı. Ancak Halil, kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmektense Galatasaray'a gitmeyi tercih etti. Uzun zaman da beklemiş Galatasaray'ı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.