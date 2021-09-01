Ronaldo resmen üç yıl M.United’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden M. United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 12 yılın ardından Manchester United'a dönen Ronaldo, "M.United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Old Trafford'a çıkmak için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.
HENDERSON 2025'E KADAR LİVERPOOL'DA
PREMIER Lig ekiplerinden Liverpool, kaptan Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun kontrat süresinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Henderson, 394 karşılaşmada görev alırken, 30 gole imza attı. Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda ise 64 maçta görev aldı.
MACARİSTAN-İNGİLTERE MAÇINI ÇAKIR YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında düdük çalacak. Puskas Arena'da TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
MALATYASPORLU TETTEH 3 HAFTA OYNAMAYACAK
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirildi. Kulüp doktoru Cahit Günaydın "Detaylı muayenede sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. 3 hafta sahalarda uzak kalması öngörülüyor" dedi.
ÖMER ŞİŞMANOĞLU DENİZLİ İLE İMZALADI
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil- siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. İmza töreninde kulüp başkanı Mehmet Uzun da bulunduğu açıklamada ifade edildi.
JUVESTUS ESKİ OYUNCUSU KEAN'I TRANSFER ETTİ
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kendi altyapısında yetişen Moise Kean'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan toplam 7 milyon Euro karşılığında 2 yıllığına kiralandığı belirtildi.
HENDERSON 2025'E KADAR LİVERPOOL'DA
PREMIER Lig ekiplerinden Liverpool, kaptan Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun kontrat süresinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Henderson, 394 karşılaşmada görev alırken, 30 gole imza attı. Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda ise 64 maçta görev aldı.
MACARİSTAN-İNGİLTERE MAÇINI ÇAKIR YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında düdük çalacak. Puskas Arena'da TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
MALATYASPORLU TETTEH 3 HAFTA OYNAMAYACAK
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirildi. Kulüp doktoru Cahit Günaydın "Detaylı muayenede sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. 3 hafta sahalarda uzak kalması öngörülüyor" dedi.
ÖMER ŞİŞMANOĞLU DENİZLİ İLE İMZALADI
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil- siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. İmza töreninde kulüp başkanı Mehmet Uzun da bulunduğu açıklamada ifade edildi.
JUVESTUS ESKİ OYUNCUSU KEAN'I TRANSFER ETTİ
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kendi altyapısında yetişen Moise Kean'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan toplam 7 milyon Euro karşılığında 2 yıllığına kiralandığı belirtildi.