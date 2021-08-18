Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü





Alınan bilgilere göre Galatasaray ve Çaykur Rizespor en sonunda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Karadeniz kulübüne Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle vereceği, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın ise 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Ayrıca Rizespor'a 500 bin Euro da para ödenecek. 3 futbolcu da Rizespor'la parasal konularda anlaşma sağlamış durumda.