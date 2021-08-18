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    • 18.08.2021 11:30
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    • 18.08.2021 11:30
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    Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü

    Son dakika haberi... Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yaşadığı Oğulcan Çağlayan krizini çözüme ulaştırdı. Galatasaray'ın Oğulcan karşılığında Çaykur Rizespor'a Ali Yavuz Kol’u bonservisiyle vereceği, Yunus Akgün ve Atalay Babacan’ın ise 1 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca 500 bin euro da para ödemesi yapacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü! İşte o teklif
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    Galatasaray ve Rizespor arasında yaşanan Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda tatlıya bağlandı. Karadeniz kulübü geçtiğimiz sezon genç yıldızın transferi sonrası Futbol Fedarasyonu'na şikayette bulunmuş ve ortalık karışmıştı. Oğulcan'a lisans verilmemesine kadar uzanan krizin sona ermesi yolunda dün çok önemli bir adım atıldı.



    Alınan bilgilere göre Galatasaray ve Çaykur Rizespor en sonunda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Karadeniz kulübüne Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle vereceği, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın ise 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Ayrıca Rizespor'a 500 bin Euro da para ödenecek. 3 futbolcu da Rizespor'la parasal konularda anlaşma sağlamış durumda.



    Kısa süre içinde Ali Yavuz, Atalay ve Yunus'un Rizespor'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Bu transferlerin ardından Yeşil-Mavili kulüp şikayetini geri çekecek ve dosya kapanacak. Futbol Federasyonu da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı için onayı verecek.

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