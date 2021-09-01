Galatasaray'da 6 numaraya son aday Mısırlı Elneny!





GEDSON İÇİN BİR DAHA

Cimbom transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz'de transfer penceresinin dün kapanmasının ardından Benfica ile bugün yeniden temasa geçecek. Yönetim Gedson'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Portekiz kulübüne teklif yapacak.



PORTEKİZ BASINI: KARAR JESUS'UN

Portekiz basını da Gedson'la ilgili gelişmelere geniş yer veriyor. Gazeteler, "Teknik direktör Jorge Jesus, Gedson'un geleceğiyle ilgili son kararı verecek" ifadesini kullandı.



YUNUS AKGÜN İÇİN 5 KULÜPTEN TEKLİF VAR

Geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün'e 5 Süper Lig takımı talip oldu. Genç yıldızın geleceğiyle ilgili son kararı Fatih Terim verecek.