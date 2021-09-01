Galatasaray'da 6 numaraya son aday Mısırlı Elneny!

Taylan Antalyalı'nın sezona kötü başlamasının ardından ön libero transferi için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Arsenal formasını giyen Mohamed Elneny'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Yönetimin iki sezon önce Beşiktaş formasını giyen Mısırlı yıldız için girişimlere başladığı ifade ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon yedek kaldığı için Arsenal'den ayrılmak istediği öğrenildi.
Galatasaray'ın hedefi Elneny'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak.