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    Galatasaray'da 6 numaraya son aday Mısırlı Elneny!

    Ön libero transferi için düğmeye basan Galatasaray, Arsenal’in yıldızını gündeme aldı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer Galatasaray haberleri...

    6 numaraya son aday Mısırlı Elneny

    Taylan Antalyalı'nın sezona kötü başlamasının ardından ön libero transferi için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Arsenal formasını giyen Mohamed Elneny'yi gündemine aldığı öğrenildi.



    Yönetimin iki sezon önce Beşiktaş formasını giyen Mısırlı yıldız için girişimlere başladığı ifade ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon yedek kaldığı için Arsenal'den ayrılmak istediği öğrenildi.



    Galatasaray'ın hedefi Elneny'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak.



        GEDSON İÇİN BİR DAHA
        Cimbom transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz'de transfer penceresinin dün kapanmasının ardından Benfica ile bugün yeniden temasa geçecek. Yönetim Gedson'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Portekiz kulübüne teklif yapacak.

        PORTEKİZ BASINI: KARAR JESUS'UN
        Portekiz basını da Gedson'la ilgili gelişmelere geniş yer veriyor. Gazeteler, "Teknik direktör Jorge Jesus, Gedson'un geleceğiyle ilgili son kararı verecek" ifadesini kullandı.

        YUNUS AKGÜN İÇİN 5 KULÜPTEN TEKLİF VAR
        Geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün'e 5 Süper Lig takımı talip oldu. Genç yıldızın geleceğiyle ilgili son kararı Fatih Terim verecek.



        OKAY YOKUŞLU YİNE GÜNDEMDE
        Kadrodaki yerli futbolcu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray'da Okay Yokuşlu sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın milli futbolcu için Celta Vigo'ya kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Okay'ın İspanyol kulübünden ayrılmak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın transfer gündemine gelmiş ancak parasal konularda anlaşma sağlanamamıştı.



        MARCAO İÇİN NAPOLİ İLE ANLAŞILAMADI
        Galatasaray yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Marcao için Napoli dün birkez daha kapıyı çaldı. İtalyan kulübünün yaptığı yeni kiralama teklifinin Sarı- Kırmızılılar tarafından reddedildiği belirlendi. Avrupa'nın büyük liglerinde dün itibariyle transfer penceresi kapandığı için Brezilyalı stoperin en azından ocak ayına kadar takımda kalması kesinleşti.
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        Haberler Spor Galatasaray'da 6 numaraya son aday Mısırlı Elneny!
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