Dünya Kupası Elemeleri 2022 Canlı! Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 4. maçında Karadağ'ı kendi stadında konuk edecek. Milliler Karadağ engelini aştıktan sonra Cebelitarık ve Hollanda maçlarına hazırlık yapacak. 1 Eylül 2021 bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek futbolcular da belli oldu. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Türkiye Karadağ maçında top koşturamayacak. Heyecanla beklenen maçın hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Peki Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi?