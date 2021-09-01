Dünya Kupası Elemeleri 2022 Canlı! Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 4. maçında Karadağ'ı kendi stadında konuk edecek. Milliler Karadağ engelini aştıktan sonra Cebelitarık ve Hollanda maçlarına hazırlık yapacak. 1 Eylül 2021 bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek futbolcular da belli oldu. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Türkiye Karadağ maçında top koşturamayacak. Heyecanla beklenen maçın hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Peki Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi?
TÜRKİYE KARADAĞ MACI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Karadağ futbol maçı 1 Eylül 2021 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak.
TÜRKİYE KARADAĞ FUTBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Büyük mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz naklen yayımlanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği maçta Bastien'in yanında Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu de yardımcı hakemler olarak yer alacak.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Okay, Salih, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak
Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vjacic, Savic, Tomasevic, Kosovic, Scekic, Lagator, Haksabanovic, Boljevic, Jovetic (Sccekic)