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    • 01.09.2021 09:38
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    Dünya Kupası Elemeleri 2022 Canlı! Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi?

    2022 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında bu akşam oynanacak Türkiye - Karadağ maçı futbol maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Vodafone Park stadında seyircili oynanacak maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Maçın başlamasına az bir süre kalan Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte canlı yayımlanacak heyecanlı maç ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    Dünya Kupası Elemeleri 2022 Canlı! Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 4. maçında Karadağ'ı kendi stadında konuk edecek. Milliler Karadağ engelini aştıktan sonra Cebelitarık ve Hollanda maçlarına hazırlık yapacak. 1 Eylül 2021 bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek futbolcular da belli oldu. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Türkiye Karadağ maçında top koşturamayacak. Heyecanla beklenen maçın hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Peki Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi?

    TÜRKİYE KARADAĞ MACI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye ile Karadağ futbol maçı 1 Eylül 2021 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

    TÜRKİYE KARADAĞ FUTBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

    Büyük mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz naklen yayımlanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği maçta Bastien'in yanında Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu de yardımcı hakemler olarak yer alacak.

    TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Okay, Salih, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

    Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vjacic, Savic, Tomasevic, Kosovic, Scekic, Lagator, Haksabanovic, Boljevic, Jovetic (Sccekic)

        TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları şöyle;

        • 1. Kategori: 100 TL
        • 2. Kategori: 35 TL
        • 3. Kategori: 15 TL

        Karadağ ile Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmayı trübünden 20 bin kişininin izlenmesi bekleniyor. Stadyum seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa çıkarılan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satılıyor.
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        Haberler Spor Dünya Kupası Elemeleri 2022 Canlı! Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ futbol maçı şifresiz mi?
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