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    • Spor
    • 01.09.2021 22:49
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    • 01.09.2021 22:49
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    Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Sırbistan yarı final maçı hangi kanalda?

    Filenin Sultanları dün akşam Polonya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi ise bu akşam oynanan Fransa Sırbistan maçının ardından belli oldu. Sporseverler şimdi Türkiye Sırbistan voleybol maçı yarı final tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sırbistan Fransa maçının kazananı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakib olacaktı. Fransa'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Sırbistan yarı final maçı hangi kanalda? İşte mücadeleye dair bilgiler...

    TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak. Türkiye, Sırbistan ile 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

    İşte yarı final ve final maçlarına dair merak edilenler;

    TÜRKİYE 3 - 0 POLONYA

    1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA

    2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA

    3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

    FİNAL SIRBİSTAN'DA

    Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

        Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Ayça Aykaç)

        Polonya: Efimienko-Mlotkowska, Wenerska, Czyrnianska, Alagierska, Stysiak, Gorecka (Stenzel, Jagla, Smarzek, Nowicka, Grajber, Lukasik)

        Setler: 25-18, 25-14, 25-23

        Süre: 77 dakika (25, 23, 29)

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı.

        İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

            Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.
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