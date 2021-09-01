Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sırbistan Fransa maçının kazananı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakib olacaktı. Fransa'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Sırbistan yarı final maçı hangi kanalda? İşte mücadeleye dair bilgiler...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak. Türkiye, Sırbistan ile 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

İşte yarı final ve final maçlarına dair merak edilenler;