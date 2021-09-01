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    Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk için umutlu konuştu: Çok daha güçlü çok daha heyecanlı

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu sezon çok erken davrandık ve çok kaliteli bir kadro kurduk. Bu yıl her sezondan daha heyecanlı. Hasretini çektiğimiz mutlulukları yaşayacağız” dedi.

    Çok daha güçlü çok daha heyecanlı
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı ile birlikte erkenden kolları sıvadıklmarını ve çok kaliteli bir kadro kurduklarını belirten Ağaoğlu, "Geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü bir hale geldik. Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız" dedi.Taraftarlardan destek beklediklerini belirten Ağaoğlu, "Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Tüm futbolcularımız kulübümüzün başarısı için mücadele edecek. Onlara sahip çıkın. Biz bir olunca daha güçlüyüz" diye konuştu.
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    Haberler Spor Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk için umutlu konuştu: Çok daha güçlü çok daha heyecanlı
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