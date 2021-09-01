



3 MAÇTA 2 GALİBİYETİMİZ VAR

Şenol Güneş'in öğrencileri grupta Hollanda ve Norveç'i mağlup ederken, Letonya ile berabere kalmıştı. Türkiye bu akşam Karadağ maçıyla tarihinde 596. sınava çıkacak.







98 YILLIK TARİHTE 596. MAÇ

Milliler 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı. Ay- Yıldızlılar 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.



İNGİLTERE'DEN GELEMEDİLER

Bu akşam Karadağ karşısında kritik bir sınav verecek olan Milli Takımımız'da 4 önemli eksik var. İngiltere'nin Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye gelmeleri için izin vermediği Ozan Kabak, Ozan Tufan, Halil Dervişoğlu ve Çağlar Söyüncü bu akşam forma giyemeyecek. 4 futbolcuyla ilgili izin almak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.