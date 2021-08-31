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    • 31.08.2021 18:16
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    Son dakika: Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar ayrıldı!

    Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Süper Lig’de flaş ayrılık

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    ALACAKLARININ BİR KISMINI BIRAKTI
    Geçen sezonun devre arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak Göztepe'nin teknik direktörü olan deneyimli teknik adam, karşılıklı anlaşma sonucunda yalnızca 3 aylık maaşını tazminat olarak talep etti ve diğer alacaklarını kulübe bıraktı.

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    Haberler Spor Son dakika: Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar ayrıldı!
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