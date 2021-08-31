Son dakika: Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.