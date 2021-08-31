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    • 31.08.2021 09:40
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    • 31.08.2021 09:40
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    GalatasarayEmre Akbaba'ya Süper Lig'den sürpriz talip

    Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı ve takımdan gönderilmesi beklenen Emre Akbaba, transfer sezonunun sona ermesine günler kala Trabzonspor ile görüşmelere başladı.

    Emre Akbaba’ya Süper Lig’den sürpriz talip

    Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

    Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek. Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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