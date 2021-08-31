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    • 01.09.2021 01:08
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    Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mbwana Samatta Antwerp'e kiralandı...

    Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken takımda ayrılıklar da yaşanıyor... Mbwana Samatta kariyerine Belçika ligi ekiplerinden Antwerp’te devam edecek. İşte tüm detaylar...

    Mbwana Samatta Antwerp’e kiralandı

    Mbwana Samatta, gelecek sezon Antwerp'te forma giyecek.



    Belçika ekibi, Tanzanyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.



    28 yaşındaki forvet sarı lacivertlilerde çıktığı 30 maçta 6 gol attı.
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        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mbwana Samatta Antwerp'e kiralandı...
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