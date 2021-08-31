Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mbwana Samatta Antwerp'e kiralandı...

Mbwana Samatta, gelecek sezon Antwerp'te forma giyecek.
Belçika ekibi, Tanzanyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
28 yaşındaki forvet sarı lacivertlilerde çıktığı 30 maçta 6 gol attı.
Mbwana Samatta, gelecek sezon Antwerp'te forma giyecek.
Belçika ekibi, Tanzanyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
28 yaşındaki forvet sarı lacivertlilerde çıktığı 30 maçta 6 gol attı.
Fenerbahçe ve Antwerp, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alıyor.