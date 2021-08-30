Trabzonspor, Giresunspor’u devirerek ligde 3’te 3 yaptı

Trabzon Giresun deplasmanında kazanarak 3'te 3 yaptı: 1-0... 7'de Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme topu kale önünde kafayla tamamladı: 0-1... 36'da Giresunspor gole yaklaştı. Umut Nayır'ın kale önünden vuruşunu Uğurcan ayaklarıyla çıkardı.

BAKASETAS'IN ŞUTU DİREKTE

37'de Trabzonspor farkı 2'ye çıkartacak pozisyonu buldu. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasına giren Yunan yıldız Bakasetas'ın şutu yan direkten geri döndü.

OKAN KALESİNDE UZADI!

61'de Nwakaeme'nin ortasında- Djaniny'nin kafası az farkla auta çıktı. 63'te Giresunsporlu Sangare kale dibinden kaçırdı. 70'te Yusuf Sarı'nın köşeye giden topunu Okan çıkardı.

MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİ

87'de Nwakaeme'nin pasında Koita ceza sahasına girmeden vurdu. Araya giren savunma topu kornere çeldi. Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatarak milli araya moralli girdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü YOLDAN ALDILAR!

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Abdülkadir Ömür takım otobüsüne bu ilçeden dahil oldu. Trabzonspor taraftarı takımlarını Giresun'a coşkuyla uğurladı.

3'TE 3 YAPMAK BİZE GÜÇ KATACAK!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, "Giresunspor'a karşı kazanmak önemli. 3'te 3 yapmak bize güç katacaktı. Onu başardık. Milli araya lider girmek güzel" dedi. Avcı, "Zihinsel olarak yorulduk ve sonrasında Galatasaray maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN AYRI BİR ONUR

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Bu formayı Süper Lig'de 100 kere terletmişim. Kaptan olarak sahaya çıkmak çok şerefli bir duygu. Çocukluk hayalimdi. 10. maçıma kaptan çıkmak ayrı bir gurur ve onur oldu. 3'te 3 yaptık zor bir maçtı. Takım arkadaşlarımız kutluyorum. İnşallah galibiyetlerle yolumuza devam ederiz" dedi.