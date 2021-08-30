Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig 'de 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamayan Göztepe 'de teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe, oynadığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrılmıştı.

Göztepe'nin başında 2020-21 sezonunda 21 maça çıkan Ünal Karaman; 7 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Bu sezon Antalyaspor ve Sivasspor ile berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor'a da mağlup olmuştu.

Ünal Karaman ile yollarını ayırması sonrası Göztepe'nin milli aranın ardından yeni bir teknik direktör ile yola devam etmesi bekleniyor. Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kalırken Kasımpaşa, Kayserispor ve Adana Demirspor'un ardından Göztepe de teknik direktör değişikliğine gidiyor.