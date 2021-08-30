Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar 2021?

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Milliler ilk maça galibiyet ile start vermek istiyor. Maç hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak için gerekli araştırmalara başladı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
ADAY KADRO
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).