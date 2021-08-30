Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.08.2021 14:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 14:19
    ABONE OL

    Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar 2021?

    Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. A Milli Furbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maçını Karadağ ile yapacak. Bu bağlamda milliler ilk maça galibiyet ile start vermek istiyor. Maç hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak için gerekli araştırmalara başladı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Milliler ilk maça galibiyet ile start vermek istiyor. Maç hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak için gerekli araştırmalara başladı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    ADAY KADRO

    Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

    Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

    Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

        TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti
        Haberler Spor Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar 2021?
            SON DAKİKA