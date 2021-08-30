Galatasaray iki farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa’ya yakalandı

G.Saray Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Cimbom, 32. dakikada öne geçti. Romen yıldızı Morutan'ın pasını vatandaşı Cicaldau altı pas içinde tamamladı: 0-1. Galatasaray, 6 dakika sonra ikinci golü buldu. Morutan'ın şutu kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı. Kasımpaşa, 45+3'te Jörgensen ile farkı 1'e indirdi.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

56'da ceza sahasına giren Hajradinovic'in dar açıdan vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. 62'de Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Taylan Antalyalı'dan seken topu Yusuf Erdoğan kontrol etti. Sert şutunda kaleci Muslera, gole izin vermedi.

KALECİ ERTUĞRUL KALESİNİ KAPATTI

66'da Galatasaray'da Taylan Antalyalı topu kritik noktada kaptırdı. Topla birlikte ceza sahasına girmeden vuruşunu yapan Umut Bozok beraberlik golüne imza attı: 2-2. 74'te Mostafa Mohamed'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Ertuğrul başarılıydı.

CİMBOM FEGHOULİ İLE GOLE YAKLAŞTI

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Cimbom, 3. gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldı. Açısı daralan Cezayirli futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda araya giren Tarkan topu kornere attı.

MORUTAN NOTU TAM!

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, dün akşamki Kasımpaşa maçıyla Sarı-Kırmızılı forma ile ilk sınavına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Morutan, Galatasaray'ın 32. dakikada Cicaldau ile buludğu ilk golde asisti yapan isim oldu. Rumen futbolcunun 38. dakikada kaleciden dönen şutu ise Kerem'in dokunuşuyla gol oldu. Galatasaray'ın maçtaki iki golünde de imzası olan Morutan, futboluyla ilk sınavında taraftarlardan ve teknik heyetten tam not aldı. Kasımpaşa karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Rumen orta saha oyuncusu, yerini 72. dakikada Feghouli'ye bıraktı. Morutan için, "Çok isabetli bir transfer. Büyük bir potansiyel" yorumları yapıldı.

HATALARDAN DERSLER ÇIKARMALIYIZ

Kasımpaşa karşısında Galatasaray forması ile ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Barış Alper Yılmaz, maç sonu bireysel hatalara dikkat çekti. Genç futbolcu, "Gerçekten çok üzüldük. Böyle iyi oynayıp sonucu yakalıyorsunuz ama sonra ne olduğunu bilmiyorum ve skor eşitleniyor. Hatalardan ders çıkaracağız, arada çalışacağız. 2-0'dan 2-2 bize yakışmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı

BU NE HAL MOHAMED?

G.Saray'da Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda oyuna giren Mostafa Mohamed çok etkisiz bir oyun ortaya koydu. Gol yollarında takımına gerekli katkıyı sağlayamayan Mısırlı forvet, ön alan baskısında da zayıf kalınca Sarı-Kırmızılılar ileride top tutamadı. Mohamed'in performansı hayal kırıklığı yarattı.

OYUNUN BURALARA GELMEMESİ LAZIM!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Oyunun buralara gelmemesi lazımdı. İlk yarıda o oyunun, pozisyonların net şekilde golle sonuçlanması lazım ki rahat edebilesiniz. 3 puanı almamız lazımdı ama olmadı. Kasımpaşa'ya çok fazla pozisyon verdik. Bugün burada kaybedebilirdik" dedi. Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarı için 2-0 azdı. 5-0 da olabilirdi. 45+2'de yediğimiz gol bize yakışmadı. Kötü bir gol yedik. 2-1 her zaman zordur ve unutturur! Rakip umutlandı, biz ise telaşlandık. Puan kaybı için üzgünüz.