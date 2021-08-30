Fenerbahçe ilk yarıda zorlandığı Altay'ı 2. yarıdaki 2 golle devirdi

Süper Lig'in 3. haftasında puan kaybı yaşamayan 2 takımın mücadelesinde kazanan Fenerbahçe oldu. 33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

FENERBAHÇE FIRTINA GİBİ GİRDİ

Fenerbahçe 2. yarıya fırtına gibi bir giriş yaptı. 48'de Gustavo'nun kafa şutunu kaleci çıkardı. 51'de kaptığı topla soldan ceza sahasına yönelen Ferdi Kadıoğlu harika bir şutla Fener'i öne geçirdi: 0-1.

FERDİ'DEN 4 DAKİKADA 1 GOL 1 ASİST

İlk golün şokunu atlatamayan Altay 55'de kalesinde 2. golü gördü. Ferdi'nin ceza sahasına çevirdiği topu Valencia penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı net vuruşla kaleye gönderdi: 0-2

FENERBAHÇE POZİSYON VERMEDİ

Fark 2'ye çıkınca Fenerbahçe oyunu rölantiye aldı. 90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti. Maçı 2-0, kazanan F.Bahçe 3'te 3 yaptı.

KANARYA'NIN KESKİN NİŞANCISI

Fenerbahçe, Altay deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırıken Ferdi Kadıoğlu, attığı gol ve yaptığı asistle maçın kahramanı oldu. Yaklaşık 25 metreden Altay ağlarını sarsan genç futbolcu, 2019 Ağustos'tan bu yana 4. kez ligde ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı ve bu alana Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu oldu. Altay maçı sonrası konuşan Ferdi, "Attığım golden ötürü çok mutluyum. Yeni hocamızla gençler daha çok şans buluyor. Bize güveniyor" dedi.

1983'TEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR

Altay'ı 2-0 yenen Fenerbahçe ligde 3'te 3 yaparken bu 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-Lacivertliler böylelikle 1983/84'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı. Altay Bayındır da Rüştü Reçber'den (1998/99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçında da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi oldu. Sarı-Lacivertliler'in savunmada bu sezon ortaya koyduğu performans taraftarlara umut oldu.

İZMİR'DE MAÇA BÜYÜK İLGİ

Altay taraftarı Fenerbahçe ile oynanan maça büyük bir ilgi gösterdi. Kurallar gereği satışa sunulan biletlerin yarısının tamamını tüketen Altay taraftarı, takımlarına büyük destek verdi.

FANTASTİK BİR TAKIM OLDUK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Altay galibiyetinin ardından alınan 3 puanı ve oynanan futbolu değerlendirdi. Taraftarın gurur duyacağı bir takım ortaya çıkardıklarını söyleyen Pereira, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Çok kısa sürede fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Herkes özverili ve kaliteli oyun ortaya koymaya çalışıyor. Takım olarak iyi yolda ilerliyoruz" diye konuştu.

FENER'DE 2 SAKATLIK ŞOKU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil kasığındaki ağrı nedeniyle Altay maçının kadrosunda yer almadı. 67. dakikada kasığında ağrı hisseden Min Jae Kim ise oyuna devam edemedi.