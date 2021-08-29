Fenerbahçe’den ayrılanın yüzü gülmüyor

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 2'de 2 yapan Sarı-Lacivertliler, HJK Helsinki'yi de eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.
Ancak Fenerbahçe'ye son 10 yılda gelen teknik direktörlerin performansları ve son durumları hiç de iç acıcı değil… Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-Lacivertliler'le şampiyonluk sevinci yaşayan Aykut Kocaman ise Medipol Başakşehir'de adeta yokları oynuyor. Kocaman, İstanbul ekibiyle 3 maçta 3 mağlubiyet aldı ve sıfır çekti. Tecrübeli teknik adam, performansıyla topun ağzında…