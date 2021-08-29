Fenerbahçe’den ayrılanın yüzü gülmüyor

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 2'de 2 yapan Sarı-Lacivertliler, HJK Helsinki'yi de eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.