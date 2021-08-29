Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.08.2021 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2021 16:06
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den ayrılanın yüzü gülmüyor

    Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe'den son 10 yılda ayrılan teknik direktörlerin ise yüzü gülmüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den ayrılanın yüzü gülmüyor

    Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 2'de 2 yapan Sarı-Lacivertliler, HJK Helsinki'yi de eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.

    Ancak Fenerbahçe'ye son 10 yılda gelen teknik direktörlerin performansları ve son durumları hiç de iç acıcı değil… Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet yaşadı.

    Sarı-Lacivertliler'le şampiyonluk sevinci yaşayan Aykut Kocaman ise Medipol Başakşehir'de adeta yokları oynuyor. Kocaman, İstanbul ekibiyle 3 maçta 3 mağlubiyet aldı ve sıfır çekti. Tecrübeli teknik adam, performansıyla topun ağzında…

        Sarı Kanarya'yı Nisan ayında şampiyonluğa taşıyan, Süper Lig'in bir başka tecrübeli ismi Ersun Yanal ise, son 22 karşılaşmada sadece 3 galibiyet yaşayabildi.

        Geçmiş dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal ve Hollandalı hoca Philip Cocu şu an kulüp çalıştırmıyor… Sarı-Lacivertliler'i çalıştıran bir başka Hollandalı Dick Advocaat ise Irak Milli Takımı'nın başında.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Afganistan’da 31 Ağustos’tan sonra ne olacak? A Haber bölgede
        Haberler Spor Fenerbahçe'den ayrılanın yüzü gülmüyor
            SON DAKİKA