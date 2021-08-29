SON DAKİKA! Balotelli Samet Aybaba'yı yedi! Tecrübeli hocayla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
"ANLAŞARAK YOLLARI AYIRMA KARARI ALDIK"
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı;aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dileriz" denildi.
"HANGİ OYUNCUYU 55'TE ÇIKARIRSAN TEPKİ GÖSTERİR"
Başkan Murat Sancak da yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğruladı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı. "Hangi futbolcuyu 55. dk'da çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok. 3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti. Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüştüğümüz yerli, yabancı hocalar var. En kısa zamanda açıklayacağız. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük." ifadelerini kullandı.
BALOTELLİ ÇILDIRDI
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftada maçında Adana Demirspor ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.
Üçüncü haftada iki takımın puanları paylaştığı maça ise Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin tepkisi damga vurdu.
Çalkantılı hayatı, skandalları ve hırçın kişiliği ile tanınan Balotelli, bilindik tavırlarına bir yenisini daha ekledi.