SON DAKİKA! Balotelli Samet Aybaba'yı yedi! Tecrübeli hocayla yollar ayrıldı

"HANGİ OYUNCUYU 55'TE ÇIKARIRSAN TEPKİ GÖSTERİR"

Başkan Murat Sancak da yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğruladı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı. "Hangi futbolcuyu 55. dk'da çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok. 3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti. Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüştüğümüz yerli, yabancı hocalar var. En kısa zamanda açıklayacağız. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük." ifadelerini kullandı.