Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.08.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2021 16:47
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Balotelli Samet Aybaba'yı yedi! Tecrübeli hocayla yollar ayrıldı

    Son dakika haberleri... Adana Demirspor'da beklenen oldu! Dün akşam oynanan maçta Mario Balotelli'yi 56. dakikada oyundan alınınca yedek kulübesinde adeta çıldırmıştı. O görüntüler sonrası ise Samet Aybaba ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu ki beklenen oldu. Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yolları ayırdı.

    Balotelli sonunu getirdi! Yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

    "ANLAŞARAK YOLLARI AYIRMA KARARI ALDIK"
    Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı;aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dileriz" denildi.

    "HANGİ OYUNCUYU 55'TE ÇIKARIRSAN TEPKİ GÖSTERİR"
    Başkan Murat Sancak da yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğruladı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı. "Hangi futbolcuyu 55. dk'da çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok. 3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti. Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüştüğümüz yerli, yabancı hocalar var. En kısa zamanda açıklayacağız. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük." ifadelerini kullandı.

    BALOTELLİ ÇILDIRDI
    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftada maçında Adana Demirspor ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

    Üçüncü haftada iki takımın puanları paylaştığı maça ise Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin tepkisi damga vurdu.

    Çalkantılı hayatı, skandalları ve hırçın kişiliği ile tanınan Balotelli, bilindik tavırlarına bir yenisini daha ekledi.

        OYUNDAN ALINDI, ÇİLEDEN ÇIKTI
        Yıldız futbolcu, hocası Samet Aybaba tarafından 56. dakikada oyundan alındı.

        Yedek kulübesine gelen Balotelli adeta çileden çıktı.

        Etrafına öfke saçan İtalyan futbolcu eline geçirdiklerini yere çaldı.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
        O anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yasırken, söz konusu görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Afganistan’da 31 Ağustos’tan sonra ne olacak? A Haber bölgede
        Haberler Spor SON DAKİKA! Balotelli Samet Aybaba'yı yedi! Tecrübeli hocayla yollar ayrıldı
            SON DAKİKA