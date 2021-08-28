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    • Spor
    • 28.08.2021 17:22
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    • 28.08.2021 17:23
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    West Ham-Crystal Palace kozlarını paylaşıyor

    A Spor İngiltere Premier Lig'deki West Ham-Crystal Palace mücadelesini naklen ekranlara getiriyor. West Ham United, sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. London Stadium'da oynanan karşılaşmayı iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. West Ham - Crystal Palace maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

    West Ham-Crystal Palace kozlarını paylaşıyor

    İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında West Ham United - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. London Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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    WEST HAM - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

    West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.

    Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Gallagher, Kouyaté, McArthur; Ayew, Benteke, Zaha.

    WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    West Ham United - Crystal Palace maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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