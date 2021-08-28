Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye- Çekya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Filenin Sultanları, D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı yenerek lider olarak tur atladı. Sırada Çekya maçı var. Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. Peki, Türkiye - Çekya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında detaylar!
TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
"ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"
İlk rakiplerinin Çekya olacağını ardından Polonya-Ukrayna galibini bekleyeceklerini belirten takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şunları söyledi:
Takım olarak hazırız, inanıyoruz ki burada da güzel işler başaracağız. Heyecanlıyız, iddialıyız tekrardan oynadığımız finali yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı en azından tekrarlamak istiyoruz. Çok uzun ve zorlu bir yaz oldu bizim için. Bu son hedef turnuvamız, o yüzden de güzel bitirmek istiyoruz. Buradan inşallah iki maçta da galibiyet alıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz.