Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye- Çekya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"

İlk rakiplerinin Çekya olacağını ardından Polonya-Ukrayna galibini bekleyeceklerini belirten takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şunları söyledi:

Takım olarak hazırız, inanıyoruz ki burada da güzel işler başaracağız. Heyecanlıyız, iddialıyız tekrardan oynadığımız finali yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı en azından tekrarlamak istiyoruz. Çok uzun ve zorlu bir yaz oldu bizim için. Bu son hedef turnuvamız, o yüzden de güzel bitirmek istiyoruz. Buradan inşallah iki maçta da galibiyet alıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz.