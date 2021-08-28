Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta başlayacak?

Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta? Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden birisi olan İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesi ise Liverpool ile Chelsea arasında olacak. Bu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol severler Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.