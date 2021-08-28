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    • Spor
    • 28.08.2021 15:50
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    • 28.08.2021 15:50
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    Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta başlayacak?

    Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta? İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 3. hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Yıldızların sahaya çıkacağı 90 dakika merakla bekleniyor. Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun yanıtı ise haberimizde! İşte maçla ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta başlayacak?

    Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta? Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden birisi olan İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesi ise Liverpool ile Chelsea arasında olacak. Bu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol severler Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

    LİVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    LIVERPOOL - CHELSEA MUHTEMEL 11'LERİ

    Liverpool: Alisson, Van Dijk, Arnold, Matip, Robertson, Fabinho, Keita, Henderson, Mane, Jota, Salah

    Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kante, James, Havertz, Mount, Lukaku

        SON 10 MAÇTA 4'ER GALİBİYET

        Liverpool ile Chelsea arasında oynanan son 10 maçta 2'si berabere biterken diğer maçlarda taraflar 4'er galibiyet aldı.

        İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Ligin favorilerinden Liverpool, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'yi ağırlıyor.

        Kırmızılar, rakibi karşısında oynadığı son 13 Premier Lig maçından yalnızca ikisini kaybetti ancak mağlubiyetlerden biri son oynanan maçta geldi. Öte yandan yalnızca Manchester United (12), Liverpool'a karşı Chelsea'den (7) daha fazla Premier Lig deplasman maçı kazandı.
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