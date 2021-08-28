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    Vitor Pereira rüzgarı! Fenerbahçe’ye derece atlattı...

    Fenerbahçe, Portekizli teknik adam ile uçuşa geçti. Genç oyuncular ile birlikte geçtiğimiz sezon ıskartaya çıkanları da kazanan Pereira, aşıladığı hırs ile hücumda ve savunmada Fenerbahçe’ye derece atlattı.

    Pereira rüzgarı

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esiyor. Takıma sanki sihirli bir değnekle dokunan Portekizli teknik adam Fenerbahçe'ye bambaşka bir çehre kazandırdı. Genç oyunculardan yıldız adayı çıkartmayı başaran Portekizli ıskartaya çıkanları da kazandı. Kendine olan hırsı takıma da aşıladı.

    1- GENÇ OYUNCULAR YILDIZ ADAYI OLDULAR
    Fenerbahçe'de Pereira sayesinde gençlik rüzgarı esiyor. Kiralanmak üzereyken Muhammed Gümüşkaya için "Takımda kalsın" dedi. Helsinki'ye gol attı. 16 yaşındaki Arda Güler'i en kritik anlarda sahaya sürdü. Antalya maçında asist yaptı. Son olarak da 18'lik Fatih Şanlıtürk'ü oynattı. O da gol attı. Gençler onu çok sevdi!



    2- ISKARTAYA ÇIKANLARI KAZANDI
    Geçtiğimiz     sezon takımda ıskartaya çıkan Gustavo, Zajc, Samatta, Ferdi ve Tisserand Pereira ile 2. baharlarını yaşamaya başladılar. Oyuncularından hangi bölgede hangi performansı alacağını iyi hesap eden Pereira, bu analizinin karşılığını aldı. Üstelik tüm bunları 3-4-3 gibi yepyeni bir sistemde başardı.

    3- KENDİNDE OLAN HIRSI TAKIMA AŞILADI
    Pereira hem antrenmanlarda hem de maçlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam aynı zamanda çok iyi bir öğretmen. Oyuncusundan hangi durumda nasıl pozisyon alacağını nasıl müdahale edeceğini tek tek anlatıyor. Hırsını oyuncularına aşılayan Pereira hücumda ve savunmada takımına derece atlattı.



    GENÇLER ARTIK İNANIYOR
    Pereira gençlere güvenirken, genç oyuncular da Pereira'ya güveniyor. Fatih Şanlıtürk, Helsinki'ye attığı gol sonrası hocasına koştu ve sarıldı.




        YUNANİSTAN'A GİDEBİLECEK Mİ?
        UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden birisi Olympiakos olunca Vitor Pereira'nın durumu akıllara geldi. 2014/15 sezonunda Olympiakos'u çalıştıran Pereira, Panathinaikos maçında rakip taraftarlara "Hadi gelin" şeklinde hareket yapmış ve maçta büyük olaylar çıkmıştı. Bu olay ile ilgili olarak Pereira hakkında 8 aylık hapis cezasının mahkeme tarafından 2019'da tescil edildiği ortaya çıktı. Pereira'nın Olympiakos deplasmanına gidip gitmeyeceği şimdiren merak konusu oldu.
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