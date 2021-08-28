Vitor Pereira rüzgarı! Fenerbahçe’ye derece atlattı...





2- ISKARTAYA ÇIKANLARI KAZANDI

Geçtiğimiz sezon takımda ıskartaya çıkan Gustavo, Zajc, Samatta, Ferdi ve Tisserand Pereira ile 2. baharlarını yaşamaya başladılar. Oyuncularından hangi bölgede hangi performansı alacağını iyi hesap eden Pereira, bu analizinin karşılığını aldı. Üstelik tüm bunları 3-4-3 gibi yepyeni bir sistemde başardı.



3- KENDİNDE OLAN HIRSI TAKIMA AŞILADI

Pereira hem antrenmanlarda hem de maçlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam aynı zamanda çok iyi bir öğretmen. Oyuncusundan hangi durumda nasıl pozisyon alacağını nasıl müdahale edeceğini tek tek anlatıyor. Hırsını oyuncularına aşılayan Pereira hücumda ve savunmada takımına derece atlattı.