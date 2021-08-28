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    • 28.08.2021 13:48
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    • 28.08.2021 14:10
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    Son dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'in tarihi değişti!

    Son dakika haberi... Formula 1'de daha önce 1-3 Ekim tarihleri olarak planlanan Türkiye Grand Prix'si 8-10 Ekim'de gerçekleştirilecek. Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber konu hakkında açıklamalarda bulundu. Hezber açıklamasında, "Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk." ifadelerini kullandı.

    Formula 1 Türkiye Grand Prix’in tarihi değişti!

    Formula 1TM yönetimi, 2021 yarış takvimini yeniden güncelledi ve kesinleşen son halini açıkladı. Kesinleşen takvime göre Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021, bir hafta ileri alınarak 8-9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    "Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 Heyecanı Tam Gaz Devam Ediyor"

    Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

    "Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk.

    Kesinleşen takvime göre 8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İstanbul'da ve Intercity İstanbul Park'ta olacak. Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye'ye yaşattığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını kaçırmak istemeyenleri zaman kaybetmeden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz."

        TÜRKİYE GRAND PRİX HAKKINDA

        Türkiye Grand Prix İstanbul'da yapılan bir Formula 1 otomobil yarışı. 2005-2011 yılları arasında ve 2020 yılında düzenlendi. Yarışlar, Alman mühendis Hermann Tilke'nin tasarladığı İstanbul Park'ta koşulmuştur. Pistte turlar, saatin tersi yönünde atılır.

        İlk Türkiye Grand Prix'inin kazananı Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes), ikinci Fernando Alonso (Renault) ve onları takip eden Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes) oldu.

        En hızlı tur ve hala kırılamamış olan pist rekoru, Juan Pablo Montoya tarafından atıldı (1'24.770).

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