Son dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'in tarihi değişti!

"Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 Heyecanı Tam Gaz Devam Ediyor"

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;



"Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk.