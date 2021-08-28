Tuzla 3 attı zirveye çıktı

TFF 1.Lig'de 3. haftanın açılış maçında Tuzlaspor, Beypiliç Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Tuzlaspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ahmet Yazar, 44'te İsmail Konuk ve 75'te ise Samet Asatekin kaydetti...
BURSASPOR-EYÜPSPOR
TFF 1. Lig'de bugün 4 maç oynanacak... Saat 19.15'te Keçiörengücü- Adanaspor ve Kocaelispor- Samsunspor maçları oynanacak. Saat 21.45'te ise Menemenspor- Ümraniye ve Bursaspor- Eyüpspor kozlarını paylaşacak.
BURSASPOR-EYÜPSPOR
TFF 1. Lig'de bugün 4 maç oynanacak... Saat 19.15'te Keçiörengücü- Adanaspor ve Kocaelispor- Samsunspor maçları oynanacak. Saat 21.45'te ise Menemenspor- Ümraniye ve Bursaspor- Eyüpspor kozlarını paylaşacak.