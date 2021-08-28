Formula 1 Türkiye Grand Prix GP yarışları ne zaman, saat kaçta? Tarih değişti! Güncel Formula 1 yarış takvimi 2021!

GÜNCEL FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ 2021

"FORMULA 1TM TURKİSH GRAND PRİX 2021 HEYECANI TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;



"Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk.

Kesinleşen takvime göre 8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İstanbul'da ve Intercity İstanbul Park'ta olacak. Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye'ye yaşattığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını kaçırmak istemeyenleri zaman kaybetmeden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz."

FORMULA 1 GRAND PRİX HAKKINDA

Türkiye Grand Prix İstanbul'da yapılan bir Formula 1 otomobil yarışı. 2005-2011 yılları arasında ve 2020 yılında düzenlendi. Yarışlar, Alman mühendis Hermann Tilke'nin tasarladığı İstanbul Park'ta koşulmuştur. Pistte turlar, saatin tersi yönünde atılır.