Mbappe Real Madrid’e, Ronaldo Manchester United’a

Avrupa futbolu üst üste patlayan transfer bombalarının şokunu yaşıyor. Real Madrid dünyanın en önemli yıldızlardından biri olan Kylian Mbappe'yi kadrosuna katıyor.
İspanyol devi, Fransız forvetin transferi konusunda PSG ile 170 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
M.City ile anlaştığı öne sürülen Cristiano Ronaldo eski takımı M.United'a imza attı. Ronaldo, Düşler Sahnesi'ne geri döndü.
PSG'DEN HAALAND ATAĞI
Transferde ikinci bombayı ise Manchester United patlattı. Kırmızı Şeytanlar, Juventus'tan ayrılan ve ismi Manchester City ile anılan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Portekizli yıldız, dün Manchester United'a imza atarak 12 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri döndü. Fransız yıldız Mbappe'yi kaybeden Paris Saint Germain ise Dortmund'dan Erling Haaland'ı transfer etmeyi planlıyor.
İspanyol devi, Fransız forvetin transferi konusunda PSG ile 170 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
M.City ile anlaştığı öne sürülen Cristiano Ronaldo eski takımı M.United'a imza attı. Ronaldo, Düşler Sahnesi'ne geri döndü.
PSG'DEN HAALAND ATAĞI
Transferde ikinci bombayı ise Manchester United patlattı. Kırmızı Şeytanlar, Juventus'tan ayrılan ve ismi Manchester City ile anılan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Portekizli yıldız, dün Manchester United'a imza atarak 12 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri döndü. Fransız yıldız Mbappe'yi kaybeden Paris Saint Germain ise Dortmund'dan Erling Haaland'ı transfer etmeyi planlıyor.