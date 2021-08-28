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    Mbappe Real Madrid’e, Ronaldo Manchester United’a

    Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United’a imza attı. Mbappe ise Real Madrid ile görüşüyor. İspanyol devi, Fransız forvetin transferi konusunda PSG ile 170 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

    Mbappe R.Madrid’e RONALDO MANU’YA
    Avrupa futbolu üst üste patlayan transfer bombalarının şokunu yaşıyor. Real Madrid dünyanın en önemli yıldızlardından biri olan Kylian Mbappe'yi kadrosuna katıyor.



    İspanyol devi, Fransız forvetin transferi konusunda PSG ile 170 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.



    M.City ile anlaştığı öne sürülen Cristiano Ronaldo eski takımı M.United'a imza attı. Ronaldo, Düşler Sahnesi'ne geri döndü.

    PSG'DEN HAALAND ATAĞI
    Transferde ikinci bombayı ise Manchester United patlattı. Kırmızı Şeytanlar, Juventus'tan ayrılan ve ismi Manchester City ile anılan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Portekizli yıldız, dün Manchester United'a imza atarak 12 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri döndü. Fransız yıldız Mbappe'yi kaybeden Paris Saint Germain ise Dortmund'dan Erling Haaland'ı transfer etmeyi planlıyor.



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